Chor feiert Jubiläum

Siegburg. Für das Jubiläumskonzert in der Abteikirche auf dem Michaelsberg haben sich die Sängerinnen und Sänger die "Latin Jazz Mass" von Martin Völlinger ausgesucht.

Von Susanne Haase-Mühlbauer, 14.09.2018

Mal ganz ehrlich: Welche Melodien schwirren einem Konzertbesucher spontan durch den Kopf, wenn er einen Auftritt eines Chores mit dem Namen „Madrigalchor“ erwartet? Oder besser gefragt: Was erwartet der Zuhörer sicherlich nicht? Bestimmt würde er Pop, Gospel oder lateinamerikanische Tänze wie Rumba, Samba und Salsa ausschließen. Genau das ist es aber, was die Besucher des Jubiläumskonzerts zum 50-jährigen Bestehen des Siegburger Madrigalchores am kommenden Sonntag erwartet.

Dann feiern die rund 30 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Radegund Ebus ihren runden Chorgeburtstag ab 17 Uhr mit einem Konzert in der Abteikirche auf dem Michaelsberg. Mit der „Latin Jazz Mass“ von Martin Völlinger schenken die Sängerinnen und Sänger des Madrigalchores sich und ihrem Publikum ein farbenfrohes, mitreißendes geistliches Chorwerk, das unterschiedliche Stile abwechslungsreich und anspruchsvoll verbindet.

Keine Scheu vor neuen Wegen

Ein Besuch bei der Generalprobe verriet die Begeisterung, mit der die rund 30 Sänger ihrem Konzert entgegensehen. Da wurde mit den Fingern im Rhythmus geschnippt, den Dirigier-Anweisungen einer tänzelnden Chorleiterin bis in den Kirchenraum hinein gefolgt, und die Körper wippten mit zu den mitreißenden lateinamerikanischen Rhythmen, die die erfolgreiche Jazz-Messe Martin Völlingers ausmachen. „Auch wenn wir eigentlich alle schon nicht mehr so jung sind“, sagte Chorleiterin Ebus, „scheuen wir uns nicht vor neuen Wegen.“

Dass dieser Weg in die Kirche geht, ist für den Madrigalchor als weltlichen Chor kein Novum. Kirchenkonzerte hat es in den 50 Jahren des Bestehens immer wieder gegeben. „Eines meiner Highlights war der Auftritt mit Mozarts Requiem, das ich auch als Sopranistin mit dem Chor gesungen habe“, sagte Ebus, die den Siegburger Traditionschor in der Nachfolge von Helmut Bleeker nun ebenfalls 25 Jahre leitet. Als Gesangs- und Instrumentalpädagogin an der Engelbert-Humperdinck-Musikschule sowie als solistische Sängerin ist Ebus in vielen musikalischen Bereichen tätig.

Nachwuchs frühzeitig an Musik heranführen

In der musikalischen Früherziehung führt sie kleine Kinder mit ihren Eltern an das gemeinsame Musizieren heran und zählt zu ihren schönsten Schüler-Lehrer-Verbindungen den Klavierunterricht, den sie seit einem Jahr mit einer 83-jährigen Schülerin gestaltet. „Wenn man sieht, dass es der Seniorin nach dem Unterricht besser geht als vorher und sie mit Glückshormonen in den Alltag zurückgeht, dann habe ich auch meine Freude.“ Schätzen gelernt hat Ebus in der Zeit mit dem Madrigalchor immer auch die Neugierde ihrer Sänger. „Darin sehen wir den besonderen Reiz der Chormusik. Mit Neugierde kann man so manchen Batzen bewältigen“, sagte sie mit Blick auf die „Mass for Peace“ von Karl Jenkins und das „Magnificat“ von John Rutter, deren Darbietungen zu den großen Siegburger Konzertereignissen der vergangenen Jahre gehören.

Als Gesangsform der Renaissance und des Frühbarock stehen die für den Chor namensgebenden Madrigale für anspruchsvolle mehrstimmige, weltliche Vokalstücke. „Die singen wir natürlich weiterhin und haben auch einige neuzeitliche Madrigale in unserem Fundus“, sagte Ebus, die bei der Suche nach einem Jubiläums-Programm weder in der Renaissance noch im weltlichen Chormusikfach fündig wurde.

Die „Latin Jazz Mass“ ist ein geistliches Werk, das durch das Überschreiten stilistischer Grenzen mit seinen farbenfrohen Jazz-Harmonien und einer rhythmischen und stilistischen Vielfalt besticht. Völlinger spannt den Bogen von Salsa, Bossa Nova und Rumba bis zu Tango, Gospel und sogar Funk.

Die Messe hat zudem improvisatorische Elemente, die Radegund Ebus mit ihrer höhensicheren Sopranstimme in manchen Passagen wunderbar einzubringen vermag. „Danach habe ich lange gesucht“, sagte Ebus, „es ist ein Stück, in dem wir unsere stilistische Vielfalt präsentieren dürfen.“