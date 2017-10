Autoren aus ganz Deutschland

„Ich hatte das große Glück und die Ehre, in den letzten anderthalb Jahren vor seinem Tod viel Zeit mit Sir Peter Ustinov zu verbringen, weil wir gemeinsam an einem Dokumentarfilm gearbeitet haben. Das Thema Vorurteile war immer eine Herzensangelegenheit von ihm. Da dieses Thema erschreckenderweise nach wie vor eine große Brisanz hat, ist es wichtiger denn je, darüber zu sprechen“, sagt Thomas Heinze. Der gebürtige Berliner wurde nach seiner Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg- Schule in München mit seiner Hauptrolle im Kinohit „Allein unter Frauen“ von Sönke Wortmann bekannt, mit dem er auch weitere Filme drehte. Seither ist Thomas Heinze einer der gefragtesten deutschen Schauspieler in Film und Fernsehen. In Siegburg liest er aus Sir Peter Ustinovs "Achtung! Vorurteile".

Samstag, 11. November 2017, 20 Uhr, Stadtmuseum. Der Eintritt kostet 15 Euro.