Gartentherapie-Projekt

Siegburg. Schüler der Hans-Alfred-Keller-Schule in Siegburg pflanzen in einer Projektwoche Kräuter im Garten der Pflegeeinrichtungen der Alexianer Werkstätten. Darunter ist auch das exotische Cola-Kraut.

Von Bianca Breuer, 07.04.2018

Die Sonne meint es an diesem Vormittag besonders gut. Mehrere Kinder heben am Freitag schwere Gießkannen, um die liebevoll eingepflanzten Kräuter in den Hochbeeten zu wässern. Einige Senioren beobachten lächelnd das bunte Treiben. Eine ganze Woche lang haben 19 Schüler der Hans-Alfred-Keller-Grundschule gemeinsam mit den beiden erfahrenen Gartentherapeuten Katja Schubert und Jutta Büttgenbach die Gartenanlage für die beiden Pflegeeinrichtungen Sankt Josef und Sankt Antonius, die den Alexianer Werkstätten angehören, verschönert.

Vor allem für die Bewohner, die an Demenz leiden, ist die Gartentherapie wichtig. „Hier wird der Zugang nicht über die Kognition gesucht“, erklärt Katja Schubert, „sondern über Emotionen, Sinne und Erfahrungsschatz. Viele haben noch Erinnerungen an ihren eigenen Garten. Außerdem ist der Zugang zur Natur im Menschen fest verankert.“

Obwohl sich das Wetter in der vergangenen Woche nicht von seiner besten Seite gezeigt hat, standen die Bewohner oft am Fenster und haben den kleinen Gärtnern bei der Arbeit zugeschaut. Und die Kinder haben ganze Arbeit geleistet. „Zuerst sind wir mit der Schubkarre in den Wald gegangen, um Stöcke zu sammeln“, erzählt die siebenjährige Juliet Bartel strahlend. „Die haben wir in den Hochbeeten geschichtet und festgetreten. Das hat am meisten Spaß gemacht. Dann kam Muttererde und Kompost rein, und dann haben wir die Blumen gepflanzt.“ Petersilie, Rosmarin, Oregano, aber auch so exotische Dinge wie das Cola-Kraut sorgen nun für einen angenehmen Duft. Die Kinder kennen keinerlei Berührungsängste mit den Bewohnern und gehen aktiv auf sie zu, um ihnen die vielen Kräuter zu zeigen.

Zum Beispiel Sauerampfer. „Das kenne ich noch von früher“, sagt eine Bewohnerin fröhlich. „Das hatten wir auch im Garten.“ Von der generationsübergreifenden Aktion profitieren beide Seiten. „Die Kinder sind total unvoreingenommen“, sagt Jutta Büttgenbach. „Die haben sogar immer wieder gefragt, wann die Bewohner mitmachen können.“ Das findet auch Lilith Bienert: „Am tollsten finde ich, dass die Senioren jetzt endlich rauskommen können.“ Und ihre Freundin, die siebenjährige Laura Wagner, fügt hinzu: „Ich fand das Einpflanzen der Kräuter am schönsten.“

Immer mehr Senioren versammeln sich um die Beete und genießen die bunte Vielfalt in ihrem Garten. „Wir haben insgesamt drei Beete wieder schön gemacht und das ganze Moos entfernt. Und auch im Sinnesgarten haben wir neu gepflanzt“, berichtet die achtjährige Emma Larsson. Das Gartentherapie-Projekt gibt es bereits seit drei Jahren im Seniorenstift und soll ausgebaut werden. Den Abschluss bildet ein großes Grillfest mit leckerem Stockbrot. Da kommen die frischen Kräuter, wie etwa Rosmarin, gerade richtig, um den Teig aufzupeppen.