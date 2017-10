Versuchter Raub

Siegburg. Damit hatte der Dieb nicht gerechnet: Als der 39-Jährige am Dienstagnachmittag in die Kasse eines Lebensmitteldiscounters greifen wollte, hielt die Kassiererin ihn fest und rief Hilfe. Mit vereinten Kräften konnte er gestellt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2017

Er wirkte wie jeder andere Kunde, der sich in die Kundenschlange an der Kasse stellte. Als die Kassiererin des Lebensmitteldiscounters an der Siegburger Grimmelsgasse die Kasse öffnete, versuchte der 39-Jährige hineinzugreifen. Beherzt griff die Mitarbeiterin an der Kasse zu und hielt den Mann fest. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete ohne Beute aus dem Laden. Das berichtete die Polizei am Mittwoch.

Eine Kollegin wurde wegen des Tumults im Laden auf die Situation aufmerksam und folgte dem Flüchtenden. Wenige Meter von dem Supermarkt entfernt, schaffte sie es, ihn festzuhalten. Passanten, die Zeugen des Vorfalls wurden, halfen ihr und hinderten den Täter an der weiteren Flucht bis die Polizei eintraf.

Nach Aufnahme des Falls in der Wache und Feststellung der Personalien des Täters konnte dieser im Anschluss gehen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.