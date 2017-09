Loch, Überschuss, Loch: Die Siegburger erlebten in den vergangenen Jahren mit dem städtischen Haushalt ein Wechselbad der Gefühle. Die schlimmste Krise gab es 2014, als sich das Defizit auf 28 Millionen Euro summierte. Ein Grund waren damals schon hohe Ausfälle bei der Gewerbesteuer, die starken Schwankungen unterworfen ist. Weil sich auch für die Folgejahre Defizite abzeichneten, drehte die Ratskoalition aus CDU und FDP an der Steuerschraube: Sie beschloss, den Hebesatz der Grundsteuer B von 460 auf 790 Prozent zu erhöhen. Die Entscheidung ist bis heute umstritten, Kritiker monieren die damit zusammenhängende Bürgerbelastung. Zugleich bringt die Grundsteuer der Stadt zuverlässig Einnahmen in Millionenhöhe. Die jüngsten Haushalte waren ausgeglichen oder schlossen mit Überschüssen, was im Rhein-Sieg-Kreis eine Seltenheit ist. Die meisten Kommunen stecken im Haushaltssicherungskonzept.