Tierrettung mit Hindernissen

Siegburg. Zu einer vermeintlichen Notlage eines Tieres rückte die Feuerwehr Siegburg am Donnerstagabend aus. Katze Simion schien in einem Dornengestrüpp festzuhängen.

Von Stephan Werschkull, 07.03.2019

Am Donnerstagabend kam es an der Frankfurter-Straße in Siegburg zu einem Einsatz der Feuerwehr. Katze Simion hatte wohl eine offene Haustür als Einladung zu einem Spaziergang gesehen. Als Besitzerin Marie Isho die Katze suchte, wurde sie in einem Dornengebüsch fündig. Simion schien in dem zwei Meter tiefen Gestrüpp festzuhängen, weshalb die Besitzer umgehend die Siegburger Feuerwehr zur Hilfe rief.

Die rückte mit fünf Mann an, von denen auch gleich drei ins Gestrüpp stiegen. Doch die Männer in Uniform erschienen der Katze wohl suspekt und so ergriff sie die Flucht aus dem Gestrüpp und rannte an verduzten Wehrleuten vorbei zur Besitzerin. Möglicherweise hatte Simion bloß Angst vor den uniformierten Helfern, weil es zum ersten Mal deutsche Feuerwehrleute sah. Das Tier kam erst im August aus Griechenland nach Deutschland.