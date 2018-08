SIEGBURG. Alle Betroffenen des Siegburger Großbrandes vom 7. August haben gut zwei Wochen später eine vorläufige Unterkunft gefunden. An Normalität ist für sie jedoch noch nicht zu denken.

16 Tage nach dem Großbrand an der ICE-Strecke in Siegburg-Brückberg haben alle Betroffenen, deren Häuser durch die Flammen unbewohnbar geworden sind, eine neue vorläufige Unterkunft gefunden. Das teilte die Stadt Siegburg mit. Für einige Betroffene ist aber an eine Rückkehr in die Normalität noch nicht zu denken. Noch immer laufen die Aufräumarbeiten an den zerstörten Gebäude. Auch machen sich einige der Anwohner Sorgen, wie es für sie künftig in unmittelbarer Nähe zur Bahntrasse weitergeht.

Die Böschung, in der das Feuer Nahrung fand, ist komplett gerodet. „Ich hoffe nicht, dass der Abhang bei starkem Regen weggespült wird“, so Anwohner Norbert Bärhausen. Zudem haben er und andere Betroffene den Wunsch geäußert, dass die Deutsche Bahn die Anwohner mit einer Mauer davor schützt, dass sich so ein Ereignis wie vom 7. August wiederholt. „Wir haben die Stadt bereits in Kenntnis gesetzt“, so Bärhausen.

Währenddessen kamen auf dem Spendenkonto der Stadt rund 664.000 Euro zusammen. 315.000 Euro an Soforthilfen sind bereits an die Betroffenen ausgezahlt worden, sagte Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn. Eine zweite Auszahlung der Spenden soll am Freitag folgen. Um weitere Hilfen zu gewinnen, plant der TV Kaldauen den 12. Siegburger Hit-Citylauf am 16. September zu einem Spendenlauf für die Brandopfer umzufunktionieren. Als Teilnehmer angekündigt haben sich auch Feuerwehrleute, die beim Brand im Einsatz waren. Sie wollen in voller Schutzausrüstung mitlaufen. Der Verein spende für jeden Teilnehmer, der an den Start geht, einen Euro. Zudem stellen die Organisatoren Spendenboxen auf.