Arbeiten im Siegburger Freibad

SIEGBURG. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, lassen die Siegburger Stadtbetriebe die Fliesen im Nichtschwimmerbecken ihres Freibades durch eine Folie ersetzen. Die Arbeiten sollen bis Mai abgeschlossen sein. Parallel entsteht an Stelle der alten Umkleidekabinen die Erweiterung des Oktopus-Hotels.

Im vergangenen Sommer hatten sich vermehrt Eltern beschwert, weil ihre Kinder mit Schnittverletzungen an den Füßen aus dem Siegburger Freibad gekommen sind. "Das ist ein in gefliesten Schwimmbädern bekanntes Problem", sagt Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn. Durch das Wasser würden die Füße aufgeweicht und das Risiko, sich an den Fliesenkanten zu verletzen, steige. Deswegen haben sich die Stadtbetriebe Siegburg AöR, die das Freizeitbad Oktopus betreiben, entschieden, das etwa 25 Jahre alte Nichtschwimmerbecken einer Generalsanierung zu unterziehen. "Die Fliesen werden weitestgehend entfernt und durch eine Schwimmbadfolie ersetzt", erklärt Stadtbetriebe-Chef André Kuchheuser. Und die Verletzungsgefahr so gesenkt.

Rund 700.000 Euro sind im Etat der Stadtbetriebe für die Sanierung veranschlagt. Die Arbeiten haben bereits im Februar begonnen. Sie umfassen auch das Wasserleitungssystem unterhalb des Nichtschwimmerbeckens, das komplett erneuert werden muss. Zudem lassen die Stadtbetriebe die bislang geflieste Breitwasserrutsche abbrechen und durch eine Edelstahlrutsche ersetzen. Diese soll weiter zurückversetzt werden, um so die Wasserfläche zu vergrößern. "Zur Eröffnung der Freibadsaison Anfang Mai sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein", sichert Franz Huhn zu.

An einer anderen Stelle im Freibad sind dann allerdings Bauarbeiten noch in vollem Gange. Dort, wo bislang der Eingang und die Umkleidekabinen liegen, soll die Erweiterung des Oktopus-Hotels entstehen. Die sieht im ersten Obergeschoss 29 weitere Hotelzimmer mit insgesamt 58 Betten sowie im zweiten Stock einen großen Tagungsraum vor. Im Erdgeschoss entstehen neue Umkleidekabinen sowie ein neues Entre für das Freibad. Der mit 5,2 Millionen Euro veranschlagte Bau soll zum Ende des Jahres vollendet sein.

Einen Sommer lang gelangen die Freibadgäste daher in diesem Jahr über den Parkplatz unterhalb des Oktopus in das Bad. "Wir errichten dort mit Containern eine provisorische Umkleide", so André Kuchheuser. "Das ist keine komfortable Lösung", räumt Franz Huhn ein. Daher schlage die Verwaltung dem Verwaltungsrat der Stadtbetriebe vor, die Eintrittspreise im Sommer zu halbieren - für Erwachsene von vier auf zwei Euro und für Kinder von zwei auf einen Euro. Der Verwaltungsrat tagt am Mittwoch, 29. März, ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus.