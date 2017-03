Bilanz des Stadtputztags

SIEGBURG. Müllsammler und Bauhof waren in Siegburg am Samstag im Dauereinsatz. Trotz des Regens fanden sich zahlreiche Helfer für den Stadtputztag. Erstmals erhielten sie kirchlichen Beistand.

Von Bianca Breuer, 20.03.2017

An vielen Orten der Kreisstadt fanden sich am Samstag Freiwillige zum Frühjahrsputz zusammen: neben dem Siegufer auch in der Fußgängerzone, in Wolsdorf und am Mühlengraben. Am Trerichsweiher auf dem Brückberg war die DLRG im Einsatz. Mit Booten ging es aufs Wasser. Mit Neoprenanzüge geschützt, stiegen einige sogar in die stinkende Brühe, um Farbeimer und anderen Unrat herauszufischen.

„Dass der Trerichsweiher so stinkt, liegt an den heruntergefallenen Ästen und Blättern, die darin verrotten“, erklärte Ralf Beyer vom Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement der Stadt . Er und seine Kollegen waren den ganzen Samstag unterwegs, um die Müllberge abzutransportieren.

Am Nachmittag wurde dann Bilanz gezogen. Bürgermeister Franz Huhn war zufrieden mit dem Ergebnis. Insgesamt 2263 gemeldet Teilnehmer haben trotz des schlechten Wetters fleißig mitgeholfen. Es waren 57 Vereine, Organisationen und Einrichtungen mit ihren Mitgliedern beteiligt. Die Kindergärten und Schulen hatten sich bereits einige Tage zuvor an der Aktion beteiligt. Es wurden 1165 Müllsäcke mit 125 Liter-Fassungsvermögen und 1200 Paar Handschuhe ausgegeben. Neben alten Grills, Campingutensilien, Plastikeimern und Fahrrädern wurden ein Fünf-Liter-Fässchen Kölsch, drei volle Feuerlöscher und ein Altölkanister gefunden.

Ein Fund hat Huhn besonders gefallen. Im Trerichsweiher wurde eine Flaschenpost gefunden, abgeschickt am 3. April 2015 von einer Laura. „Wenn sich diese Laura bei der Stadt meldet, lade ich sie gerne in ein bekanntes Fastfood-Restaurant ein“, sagte der Bürgermeister. „Wenn sie dafür nicht mittlerweile zu alt ist.“ Eine Besonderheit war diesmal der Putzsegen für die Sammler. Pfarrer Thomas Jablonka erteilte ihn am Samstagmorgen in der Nepomukkapelle am Alten Friedhof und in der Servatiuskirche – und sammelte selbst mit. Pater Rockson spendete den Segen in Wolsdorf.