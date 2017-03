Ursache für Stichflamme nicht geklärt

Die Stichflamme versursachte Schäden am Unglücksort im Tauchturm.

An diesem Tauchgerät ist es zu der Stichflamme gekommen.

Siegburg. Die Ursache für den Unfall mit einem Tauchgerät im Siegburger Freizeitbad Oktopus an Weiberfastnacht ist noch nicht geklärt. Die Siegburger Stadtbetriebe suchen nun nach einem separaten Eingang für den Tauchturm.

Von Nadine Quadt und Dominik Pieper, 09.03.2017

Nach dem Unfall mit einem Tauchgerät, bei dem am Rosenmontag im Tauchturm im Siegburger Freizeitbad Oktopus zwei Menschen durch eine Stichflamme verletzt wurden (der GA berichtete), denken die Siegburger Stadtbetriebe darüber nach, wie sie Schwimmbad und Hotel künftig besser vor Gefahrensituationen wie diesen schützen können.

Im Zuge der gerade angelaufenen Arbeiten für die Hotelerweiterung sind auch Veränderungen im Hotel- und Schwimmbadfoyer geplant. "In dem Zusammenhang überlegen wir, wie wir einen separaten Eingang für den Tauchturm schaffen können", sagte Stadtbetriebe-Vorstand André Kuchheuser. "So müssten Taucher nicht durch den Schwimmbad- und Hotelbereich, und das Risiko für Bade- und Hotelgäste könnte minimiert werden", so Kuchheuser.

Die genaue Ursache des Druckgefäßzerknalls, durch den die Stichflamme entstanden war, ist unterdessen noch nicht geklärt. Die Polizei konnte laut Sprecher Burkhard Rick bislang nicht ermitteln, ob es sich um einen technischen Defekt oder einen Handhabungsfehler handelte.

Deshalb könne man dem 50-jährigen Tauchlehrer wohl auch keine Straftat anlasten, so Rick. Nach dem Unfall standen auch Ermittlungen wegen Körperverletzung im Raum.