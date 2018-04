79-Jährige leicht verletzt

Eine Seniorin ist mir ihrem Auto in ein Gartengrundstück gerast.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.04.2018

Am Samstagnachmittag ist eine Seniorin mit ihrem Kleinwagen auf ein Gartengrundstück in Siegburg gefahren. Nach Angabe der Polizei wollte die 79-Jährige zuvor auf dem angrenzenden Netto-Parkplatz einparken. Dabei verwechselte sie nach ersten Erkenntnissen Gas und Bremse, durchbrach das Geländer, welches den Parkplatz von dem Grundstück abgrenzte und fuhr in den Garten.

Die 79-Jährige fuhr danach noch rund 10 Meter weiter und kam an einer Birkengruppe zum Stehen. Die Seniorin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Kran musste den Wagen aus dem Garten bergen.