Rhein-Sieg-Halle in Siegburg wächst

Näher an die Bachstraße (links) rückt der Anbau an die Rhein-Sieg-Halle, der Anfang 2019 stehen soll.

Siegburg. Um mehr Tagungen und Konferenzen nach Siegburg zu holen, wird die Rhein-Sieg-Halle erweitert. Der Verwaltungsrat stimmt nun für eine Vergrößerung des Erweiterungsbaus.

Ideen, wie die Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle aussehen könnte, gibt es mehrere. Zu Gesicht bekam der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe sie am Mittwoch aber noch nicht. „Es gibt noch Klärungsbedarf“, sagte Stadtbetriebe-Vorstand André Kuchheuser. So etwa bei Statik oder Brandschutz der neuen Hallenhälfte. Erst wenn die Entwürfe konkret seien, folge die Präsentation. Auch ungesehen stimmte das Gremium bei einer Gegenstimme der Linken zu, dass die Hallenerweiterung größer wird als ursprünglich geplant. Damit rückt der Anbau 1,40 Meter weiter an die Bachstraße – und gewinnt rund 241 Quadratmeter an Bruttogeschossfläche.

Wie berichtet, hatte der Verwaltungsrat im Dezember beschlossen, die 2006 eröffnete Veranstaltungshalle um einen Anbau auf drei Ebenen zu erweitern. Vor allem, um so mehr Tagungen und Konferenzen nach Siegburg zu holen. „Es kommt immer wieder vor, dass wir Veranstaltungen ablehnen müssen“, hatte Kuchheuser berichtet. Entweder weil der große Saal belegt sei, oder weil kleinere, flexibel nutzbare Räume gefragt, aber nicht vorhanden seien. Eben diesen Bedarf soll der Anbau decken – und neben einem neuen abtrennbaren Raum im Erdgeschoss diverse Konferenz- und Tagungsräume, Büros und drei Gästezimmer für Künstler in den oberen Etagen bieten.

Die Grünen hatten bereits im Dezember eine Vergrößerung des Anbaus in Richtung Bachstraße angeregt. Eine Idee, die die Planer unterstützen. Durch die so gewonnenen Quadratmeter könne das zusätzliche Treppenhaus verlegt werden und im Foyer eine größere zusammenhängende Fläche entstehen, erläutert die Verwaltung die Vorteile. Das ermögliche einen zweiten Rettungsweg aus den beiden oberen Etagen, was den Brandschutz deutlich verbessere.

Zwölf bis elf Millionen Euro haben die Stadtbetriebe in den Bau der Rhein-Sieg-Halle investiert. Jetzt sind erneut sechs Millionen Euro für den Umbau eingeplant. Anfang 2019 soll die Erweiterung stehen. 899 250 Euro sieht der fortgeschriebene Bau- und Investitionsplan für den Kauf des dafür erforderlichen Grundstücks zwischen Halle und Bachstraße vor. Weitere 433 800 Euro kostet der Kauf der zusätzlichen Erweiterungsfläche. Die Grundstücke gehören der Stadt und der Stadtentwicklungsgesellschaft. „Wir drehen das Geld also im Konzern“, sagt Kuchheuser. Die ebenfalls im Plan vorgesehenen je 300 000 Euro zur Neugestaltung von Küche und Grünflächen seien „Eventualpositionen“. Sie könnten, müssten aber nicht ausgeschöpft werden. Für die Grünanlagen gibt es etwa Überlegungen, bis auf die Bachstraße vorzurücken. Für den fortgeschriebenen Wirtschaftsplan stimmten CDU, FDP und Grüne, bei Enthaltung von SPD und LKR und einer Gegenstimme der Linken.