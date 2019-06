Mögliche Unfallflucht

Siegburg. In Siegburg haben Passanten ein schwer verletztes Mädchen auf einem Gehweg gefunden. Wie das Mädchen verletzt wurde, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Unfall aus und sucht Zeugen.

Von Sebastian Fink, 28.06.2019

Mit schweren inneren Verletzungen und Knochenbrüchen ist ein achtjähriges Mädchen am Donnerstagmittag in eine Siegburger Klinik eingeliefert worden. Wie es zu den Verletzungen kam, ist bisher noch vollkommen unklar. Laut Polizei wurde das Mädchen am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr schwer verletzt auf einem Gehweg im Bereich Buchenweg/Akazienweg/Hauptstraße in Siegburg-Kaldauen gefunden. Die Achtjährige war ansprechbar, konnte aber keine Angaben zur Ursache ihrer Verletzungen machen.

Anwohner, die zur Hilfe kamen, erkannten das Kind und brachten es zu den Eltern. Die brachten das Mädchen dann in die Klinik, in der die schweren Verletzungen diagnostiziert wurden. Eine intensivmedizinische Betreuung war notwendig. Das Krankenhaus alarmierte aufgrund der unklaren Herkunft der Verletzungen die Polizei, die wiederum zog eine Gerichtsmedizinerin hinzu. Aktuell gehen die Ermittler von einem Unfallgeschehen aus und haben Ermittlungen wegen des Verdachts einer Unfallflucht eingeleitet.

Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen zuletzt am Donnerstag zwischen 11.30 und 12 Uhr im Bereich des nahegelegenen Edeka-Marktes zusammen mit einer Freundin gesehen. Laut ihrer Eltern hatten sich die Mädchen nach der Schule zum Spielen verabredet. Unfallspuren konnten die Ermittler im Bereich des Gehweges, an dem die Achtjährige gefunden wurde, nicht nachweisen. Aktuell findet eine Nachbarschaftsbefragung in Kaldauen statt, außerdem werden Handzettel durch Einsatzkräfte verteilt. Es werden dringend Zeugen gesucht.

Die Polizei fragt: Wer hat einen Unfall oder einen Sturz beobachtet? Wer kann Angaben zu einem beteiligten Fahrzeug (Lkw, Pkw, Kraftrad, Fahrrad) machen? Insbesondere können Angaben eines jungen Paares hilfreich sein, welches in einem weißen Kastenwagen unterwegs war und offenbar das verletzte Kind gefunden hat. Das Mädchen hat lange dunkelbraune Haare und trug ein dunkles Kleidchen sowie Flip-Flops. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241/5413121 entgegen.