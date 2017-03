Diebstahl in Siegburg

Siegburg. Ein oder mehrere Täter haben einen Suv im Wert von rund 20.000 Euro von einem Parkplatz an der Siegburger Wilhelmstraße gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

07.03.2017

Ein oder mehrere Täter haben einen schwarzen Suv von einem Parkplatz an der Wilhelmstraße in Siegburg gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 6 Uhr.

Der Besitzer hatte sein Fahrzeug, einen Toyota RAV 4, am Fahrbahnrand nahe der Einmündung zur Brückbergstraße abgestellt. Als er damit zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass sein Auto im Wert von rund 20.000 Euro verschwunden war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach einem Fahrzeug mit dem Kennzeichenbeginn SU-BB.

Hinweise aus der Bevölkerung nehmen die Beamten telefonische unter der Rufnummer 02241/5413121 entgegen. (ga)