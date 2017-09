Glosse zum Michaelsberg

Siegburg. Papst Franziskus und Queen Elizabeth tänzeln am Katholisch-Sozialen Institut auf der Armatur eines Autos auf dem Siegburger Michaelsberg.

Von Thomas Heinemann, 05.09.2017

Ein Papstbesuch auf dem Siegburger Michaelsberg, das hat es noch nie gegeben. Und dass Papst Franziskus gleich die britische Königin Elizabeth und den Kultkomiker Mr. Bean mitbringt, die alle drei gemeinsam einen flotten Hüftschwung hinlegen, ist in der Weltgeschichte sicherlich einmalig. Dieser hohe Staatsbesuch, zumindest in symbolischer Form, hat sich am Freitagabend im Innenhof der Abtei zugetragen, während in der Kirche der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki mit hochrangigen Kölner Kirchenvertretern, Bürgermeister Franz Huhn und den Anton-Roesen-Preisträgern einen Gottesdienst feierte.

Gleich vor der Abteikirche hatte ein Auto mit Wuppertaler Kennzeichen geparkt, auf dessen Armaturenbrett gleich eine breite Batterie von acht schrillen Spielzeugfiguren standen, die dank des Abendlichtes und kleiner Solarzellen munter mit der Hüfte schwangen. Neben Papst Franziskus und der britischen Königin war auch die chinesische Winkekatze in Gold, ein hüftschwingender Haifisch, die wackelnde Quietscheente, das fliegende Einhorn, der rosa Flamingo mit Sonnenhut und eine hawaiianische Tänzerin vertreten. Bleibt zu hoffen, dass die hüftschwingende Prominenz bei der Fahrt über holprige Straßen im Rheinland keinen Hüftschaden bekommen hat.