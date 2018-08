Nach Großfeuer in Siegburg

Siegburg. Die Stadt Siegburg hat in der ehemaligen Schule am Haufeld eine Sammelstelle für die Brandopfer des verheerenden Großfeuers geöffnet. Seit dem Mittag fahren dort regelmäßig Spender vor, doch ist der Andrang nicht so groß wie erwartet.

Große Hilfsbereitschaft für Brandopfer in Siegburg: An der ehemaligen Hauptschule Innere Stadt geben seit dem Mittag Bürger Sachspenden ab. Die Stadtverwaltung hat das leerstehende Gebäude am Haufeld für fünf Stunden geöffnet. Fast 100 Helfer, die zu je einem Drittel von der Stadt, dem Verein „Lohmar hilft“ und einer Siegburger Flüchtlingsunterkunft kommen, nehmen die Spenden entgegen. Die Gegenstände werden erfasst, aufgelistet und dann eingelagert.

Anlass der Aktion war das verheerende Großbrand, der am vergangenen Dienstag sieben Häuser im Stadtteil Brückberg zerstört hat. Ausgegangen war er von einem kleinen Böschungsbrand an der unterhalb gelegenen Bahnlinie. Gut 20 Menschen haben dabei ihr Obdach verloren. Was folgte, war eine beispiellose Welle der Solidarität. Sowohl die Stadt als auch das Netzwerk „Lohmar hilft“ wurden anschließend von Spendenangeboten förmlich überrollt, und das ohne Sachspendenaufrufe

Dementsprechend hatte sich die Stadt gewappnet, als sie am Samstagmittag die Sammelstelle öffnete. Neben einer Armee an Helfern sind mehrere Kräfte von Polizei und Ordnungsamt vor Ort, die den Verkehr rund um die Straße „Im Haufeld“ regeln. Für den Notfall stehen auch Rettungssanitäter bereit. Doch der Andrang fiel zumindest am Anfang nicht so groß aus wie gedacht. Gleichwohl tragen Helfer ständig abgegebene Kartons, Waschkörbe, Koffer und größere Elektrogeräte ins Gebäude. Zudem bringt ein 40-Tonner aus Westfalen unter anderem Möbel. Das Lager wird am Ende des Tages gut gefüllt sein. Die vom Brand betroffenen Bewohner können die Spenden direkt sichten. Sie halten sich im Hintergrund und möchten sich zurzeit nicht öffentlich äußern.

Spendenaktion für Brandopfer in Siegburg Nach dem verheerenden Großfeuer in Siegburg, bei dem mehrere Häuser in Flammen aufgegangen waren und Anwohner ihr Hab und Gut verloren hatten, haben am Samstag zahlreiche Menschen in der ehemaligen Schule am Haufeld Spenden abgegeben. Auch Bürgermeister Franz Huhn packte tatkräftig mit an. Foto: Alf Kaufmann

„Wir werden im nächsten Schritt zusehen, dass wir Wohnungen zuweisen“, sagt Bürgermeister Franz Huhn. „Dann schauen wir mit den Betroffenen, was gebraucht wird.“ Vorerst seien sie bei Verwandten und Freunden untergekommen. Das, was an Spenden übrig bleibt, geht in einem großen Lagerbestand für Notfälle und Krisensituationen auf. Dabei hat der Verein „Lohmar hilft“, der in Troisdorf eine Lagerhalle betreibt, eine Schlüsselfunktion. Er ist national und international vernetzt. „So eine Lage, wie wir sie jetzt in Siegburg hatten, kann jederzeit überall passieren“, sagt Vorsitzende Manu Gardeweg.