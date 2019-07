Zukunftsatlas

Wirtschaftsförderer Hermann Tengler nennt folgende Zahlen zur Entwicklung des Kreises:

Bevölkerung: Seit dem Zensus 2011 ist die Zahle der Einwohner von 578 000 auf rund 600 000 gestiegen, das entspricht einem Plus von 3,7 Prozent (zum Vergleich: Deutschland plus 2,1 Prozent, Bonn plus 6,3 Prozent).

Arbeitsplätze: Seit 2017 gab es kreisweit einen Zuwachs von 4000 Arbeitsplätzen (plus 2,5 Prozent), in Bonn waren es plus 1,8, in NRW plus 2,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt kreisweit aktuell bei 4,8 Prozent.

Der Kaufkraft-Index liegt bei 107,1, also 7,1 Prozent über dem Bundesdurchschnitt (Bonn: 111,2).