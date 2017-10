ICE-Bahnhof Siegburg/Bonn

SIEGBURG. Der Fahrstuhl an Gleis 2 und 3 in Siegburg ist seit dem 6. Oktober außer Betrieb. Deshalb musste bereits die Feuerwehr ausrücken: Eine Rollstuhlfahrerin stand am Bahnsteig.

Bahnreisende am Siegburger Bahnhof sind genervt. Der Aufzug zwischen der Stadtbahnebene und den Gleisen 2 und 3 ist seit 6. Oktober defekt. Das heißt: Koffer schleppen. Wer im Rollstuhl sitzt, ist aufgeschmissen. Das führte am Samstagabend sogar zu einem Feuerwehreinsatz, weil eine Rollstuhlfahrerin auf dem Bahnsteig festsaß. Die herbeigerufenen Wehrleute mussten sie zur Stadtbahnebene hinabtragen.

Ähnliche Probleme am Montagnachmittag: Ein gehbehinderter junger Mann schleppte sich am Treppengeländer empor zu Gleis 3, während seine Begleiterin den Rollstuhl zusammengeklappt hoch hievte. Nur wenige Stufen unterhalb trugen zwei Frauen einen Kinderwagen. An den Gleisen 2 und 3 halten alle paar Minuten Züge: der ICE aus Richtung Frankfurt sowie die S-Bahnen und der Regionalexpress aus Richtung Köln. Wer auf den Fahrstuhl angewiesen ist, muss Siegburg umständlich umfahren: Er müsste mit dem ICE bis Köln beziehungsweise mit dem Regionalverkehr bis Hennef fahren, um dann jeweils umzudrehen und an Gleis 1 beziehungsweise 6 in Siegburg anzukommen. Dort funktioniert der Lift.

Reparatur noch diese Woche

Die für den Aufzug zuständigen Stadtwerke Bonn verweisen mit einem Aushang und in der Stadtbahn 66 per Durchsage auf das Problem. Sprecherin Veronika John erklärte auf GA-Anfrage, dass der Antrieb der Kabinentür defekt sei. „Da dies eine alte Baureihe ist, musste das Bauteil bestellt werden“, erklärte sie. Die Lieferung komme womöglich schon am Dienstag, „so dass sicher im Laufe der Woche das defekte Teil ersetzt werden kann“. Allerspätestens am Freitag funktioniere der Aufzug wieder, wahrscheinlich sogar schon an diesem Mittwoch, so die Sprecherin weiter.