Angebranntes Essen auf dem Herd

Siegburg. Seinen Rauchmeldern und den aufmerksamen Nachbarn hat es ein 65-Jähriger zu verdanken, dass er bei einem Brand in seiner Wohnung lediglich mit einer Rauchvergiftung davon gekommen ist.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.11.2017

Der Mann hatte sich etwas gekocht und war dabei fatalerweise im Sessel eingeschlafen. In kürzester Zeit brannte das Essen an und verursachte massive Rauchentwicklung in der Erdgeschosswohnung an der Winterberger Straße in Siegburg-Stallberg.

Glücklicherweise hatte der Mann mehrere Rauchmelder in seiner Wohnung installiert. Durch den schrillen Alarmton der Melder wurden Nachbarn auf den Plan gerufen. Diese klingelten mehrfach bei dem Mann an der Wohnungstür. Da jedoch niemand öffnete, verständigten sie sofort die Feuerwehr.

Einsatzkräfte brachen schließlich die Wohnungstür auf und fanden den Mann schlafend in seinem Sessel vor. Mit einer Rauchvergiftung wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehrkräfte entsorgten anschließend das angebrannte Essen und lüfteten die Wohnung ordentlich durch.