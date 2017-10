Siegburg. Am Montagabend kam es in der Lessingstraße in Siegburg zu einem Feuerwehreinsatz. Eine aufmerksame Nachbarin hatte Brandgeruch und den Rauchmelder der Nachbarn wahrgenommen. Sie alarmierte die Feuerwehr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.10.2017

Gegen 19.13 Uhr rückte in der Lessingstraße in Siegburg die Feuerwehr an. Eine Nachbarin hatte gehört, wie im Haus nebenan der Rauchmelder anging und deutlichen Brandgeruch vernommen. Daraufhin hatte sie die Feuerwehr informiert. Da die Anwohner nicht im Haus waren, stieg die Feuerwehr durch ein Seitenfenster ein.

Die Räume des Hauses waren stark verraucht und die Feuerwehr fand in der Küche Essen auf dem Herd, das für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Der Feuerwehr gelang es das Gebäude dank eines Hochleistungsventilatoren zu lüften, so dass auch die Rauchmelder wieder verstummten.