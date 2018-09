Feuerwehreinsatz in St. Antonius

Feuerwehrmänner in einem Löschfahrzeug.

Siegburg. Am Samstagnachmittag ist die Feuerwehr Siegburg zur einer Rauchentwickung im Altenheim St. Antonius in Siegburg-Wolsdorf ausgerückt. Die Ursache ist noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.09.2018

Gegen 15 Uhr am Samstagnachmittag war aus dem Altenheim St. Antonius in der Alexianer Allee in Wolsdorf Rauch gedrungen. Feuer war auf den ersten Blick nicht zu erkennen.

Die Feuerwehr Siegburg wurde sofort von Löschgruppen aus Troisdorf und Hennef verstärkt. Aktuell suchen die Einsatzkräfte unter Hochdruck nach der Ursache für die Rauchentwicklung.

Weitere Berichterstattung folgt...