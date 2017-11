Kosten von vier Millionen Euro

Siegburg. Die Raststätte Siegburg war eine der ersten ihrer Art in Deutschland und früher ein beliebtes Ausflugsziel. Nun wurde sie nach neun Monaten Umbauzeit wiedereröffnet. Ein Blick in die Vergangenheit und die Gegenwart.

Von Paul Kieras, 08.11.2017

Die denkmalgeschützte Fassade mit ihrem unverwechselbaren Erscheinungsbild ist erhalten geblieben, das Innere komplett renoviert und modernisiert worden. Geblieben ist der Name: „Zur alten Poststraße“. Außerdem wurden einige Elemente wie Lampen oder Treppengeländer der alten Siegburger Raststätte übernommen und in die moderne Innenarchitektur integriert. Nach neun Monaten Umbauzeit hat die Tank & Rast-Gruppe mit Sitz in Bonn die Raststätte Siegburg West, die sie seit 2012 führt, vor kurzem wiedereröffnet.

Einen Restaurantbetrieb wird es indes nicht geben, die Raststätte bleibt ein reines Hotel, selbstverständlich aber mit einem Frühstücksbuffet. Das Haus verfügt über 31 Zimmer, die mit Klimaanlage, Fernseher und freiem Wlan-Zugang ausgestattet sind. Zudem haben sie eine Schallisolierung.

Darüber hinaus sind vier Konferenzräume, die von den Hotelgästen und auch externen Gästen gebucht werden können, mit im Angebot. Insgesamt vier Millionen Euro investierte das Unternehmen in die Raststätte, die eine der ersten Raststätten in Deutschland war.

Beliebtes Ausflugsziel

„Wir würden uns freuen, wenn auch die Siegburger unser Haus wieder nutzen würden, beispielsweise, um ihre Gäste von privaten Feiern hier unterzubringen“, sagt der stellvertretende Standortleiter Jens Weber. In der Tat war die alte Raststätte ein beliebtes Ausflugsziel für die Kreisstädter und Besucher aus der gesamten Region. In der Blütezeit, von 1948 bis in die 1970er Jahre, pilgerten ganze Heerscharen am Sonntagnachmittag zum Kaffeetrinken über die der Raststätte namensgebende Alte Poststraße zur großen Außenterrasse an der Autobahn.

Foto: Siegburg Stadtarchiv Beliebtes Ausflugsziel war die Raststätte Siegburg West im Laufe ihrer Geschichte, wie die Postkarte dokumentiert.

Junge Leute strömten in den frühen Morgenstunden an den Wochenenden nach einem Kneipenbesuch oder einer Party zur Raststätte – „zum Frühstück“, hieß es. Tatsächlich aber wohl deshalb, weil es dort ab morgens sechs Uhr wieder Bier vom Fass gab. Da hatten bereits alle anderen Gastronomiebetriebe im Umkreis längst geschlossen.

Gerne wurde das Haus auch für Familienfeiern genutzt. Legendär sind die Silvesterbälle, die immer bereits im Oktober ausgebucht waren. Erbaut wurde das Fachwerkhaus 1938, ein Jahr nachdem der Autobahnbau aus Richtung Köln Siegburg erreichte und anschließend in Richtung Siebengebirge/Westerwald fortgeführt wurde. Damals eröffnete man an den Reichsautobahnen nicht mehr nur Versorgungseinrichtungen wie Tankstellen, sondern auch „Warteräume“, respektive Rasthäuser.

Foto: Paul Kieras Äußerlich hat sich die Raststätte nicht verändert.

Raststätte war vier Jahre in Betrieb

Dazu mussten aber einige Kriterien erfüllt sein: zum Beispiel eine besonders schöne Aussicht auf kulturell oder historisch bedeutsame Punkte wie eine Ruine oder Burg. Die Vorgaben waren am Standort Siegburg erfüllt. In einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1939 hieß es: „Dort wo die Reichsautobahn von Köln kommend den Wald verlässt und den Blick auf die Kreisstadt, die weite Ebene der Sieg und die sieben Berge mit dem Oelberg freigibt, ist in stiller Arbeit auf der Höhe des Stallbergs, der ein ganz neues Gesicht bekommen hat, das Rasthaus zur alten Poststraße, das dritte in Deutschland(...)überhaupt, entstanden.“

Die Raststätte war nur knapp vier Jahre in Betrieb. Durch den Einschlag einer Luftmine wurde sie zum Teil zerstört und erst 1948 neu eröffnet. 1984 fand eine umfassende Modernisierung statt. Nach und nach verlor das ehemals so beliebte Lokal aber bei den Siegburgern an Bedeutung. Auch deshalb, weil schon in den 1970er Jahren die attraktive Außenterrasse Parkplätzen weichen musste.