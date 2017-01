Dominic Rott singt in Siegburg

15.01.2017 Siegburg. Mit seinen Liedern kämpft Dominic Rott gegen Rassismus und Fremdenhass. Der Siegburger Rapper hat die Kampagne „Mensch bleibt Mensch“ ins Leben gerufen, mit der er benachteiligten Menschen in der Region helfen möchte.

„Das Ziel ist es, daraus in Zukunft einen Verein zu gründen“, berichtet der 21-Jährige. Als Rapper tritt er mit seinem Künstlernamen „Der Alman“ in Erscheinung, was Türkisch ist und übersetzt „Der Deutsche“ bedeutet. „Meine türkischen Mitschüler haben mich in der Schule so genannt und seitdem gehört der Name einfach zu mir“, erklärt der Siegburger.

Dominic Rott ist in Köln-Porz und Troisdorf aufgewachsen und stellt mit seinen Texten einen persönlichen Bezug zu seiner Vergangenheit her. „Ich weiß, wie es für Menschen ist, die nicht viel haben und diskriminiert werden“, sagt der 21-Jährige. Aus diesem Grund sei es sein Ziel, dagegen anzugehen und sich für benachteiligte Menschen einzusetzen.

Mit dem Rappen begann Dominic Rott eher zufällig. Er nahm an einem Workshop des Jugend- und Gemeinschaftszentrums Glashütte in Köln-Porz teil, der von der Musikgruppe „Die Firma“ geleitet wurde. „Dort habe ich erst gelernt, Texte zu schreiben“, erzählt Rott. Seine Texte verfasst der 21-Jährige selbst. Darin will er vor allem auf Fremdenhass aufmerksam machen und gleichzeitig für Gleichstellung und Antirassismus kämpfen.

„Ich sehe immer wieder Menschen, die augenscheinlich weniger haben oder schlechter behandelt werden“, sagt Rott. Wie seine Kampagne trägt auch sein neuer Song den Titel „Mensch bleibt Mensch“.

Darin vedeutlicht der 21-Jährige, dass alle Menschen gleichwertig sind, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion oder Herkunft. Sein Kampf gegen Rassismus und Fremdenhass zieht sich wie ein rotes Band durch den Text des Songs. Zwei weitere gleichnamige Lieder mit anderen thematischen Schwerpunkten sollen folgen. Über Spenden und Benefizveranstaltungen will der Siegburger Rapper lokal unterstützen.

„Ich möchte in Siegburg jedem helfen. Dazu gehören sowohl Menschen mit Migrationshintergrund als auch sozialschwache Menschen“, sagt Rott, der hauptberuflich in der Gastronomie tätig ist. Sein Ziel ist es, einmal hauptberuflich Rapper zu sein. „Ich wäre sehr glücklich, wenn das klappt, aber man muss auch wirklich gesehen werden“, so Rott. (Isabel Günther)