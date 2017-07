Autofreier Sonntag im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis. Bei der 22. Auflage von "Siegtal pur" haben Autofahrer erneut das Nachsehen: Die Strecke von der Siegquelle bei Nephten bis nach Siegburg gehört am heutigen Sonntag allein Fahrradfahrern, Inline-Skatern und Fußgängern.

Von Ingo Eisner, 02.07.2017

Die schlechten Wetterprognosen haben am Morgen offensichtlich einige abgeschreckt. Zumindest schienen die Straßen am Vormittag bei der nunmehr 22. Auflage von "Siegtal pur" deutlich leerer als in den Vorjahren. Gleichwohl haben sich einige Tausend auf Fahrrad, Inline-Skates oder auch zu Fuß auf den Weg gemacht, um das Siegtal zu erobern. Denn die Strecke zwischen der Siegquelle bei Nephten und Siegburg ist am heutigen Sonntag traditionell eine autofreie Zone.

Auf rund 125 Kilometern gibt es einiges zu erleben - vom Naturerlebnis bis zu verschiedenen Attraktionen. Raststätten samt Programm finden sich etwa auf dem Eitorfer Markt, beim Street-Food-Fest in Hennef oder beim Gassenflohmarkt in Hennef-Weldergoven. Und dass der Spaß am Radfahrern keine Frage des Alters ist, zeigt einer der wohl jüngsten Teilnehmer, der mit seinem Dreirad gekommen war.