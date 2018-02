Mit Waffe bedroht

Siegburg. Am Donnerstag gab sich ein bislang unbekannter Mann in Siegburg als Handwerker aus und versuchte zwei ältere Damen zu berauben. Dabei bedrohte er sie mit einer schwarzen Pistole.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.02.2018

Am Donnerstagnachmittag stand ein bislang unbekannter Täter gegen 15.40 Uhr an der Wohnungstür einer 80-jährigen Siegburgerin in der Lambertstraße in Siegburg. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Demnach gab sich der Mann als Handwerker aus und sagte, er wolle das Balkongeländer überprüfen. Nach eigenen Angaben ließen die 80-jährige Bewohnerin und ihre zufällig anwesende 72-jährige Bekannte den Mann hinein. Dieser begab sich zunächst auch auf den Balkon und machte sich Notizen auf seinem Klemmbrett. Bevor er die Wohnung verließ, zog er eine schwarze Pistole und forderte Geld von der Bewohnerin. Diese bot dem Räuber zwanzig Euro an. Der Täter wollte allerdings mehr Geld und forderte von der 72-jährigen Bekannten ein Handy. Diese besaß aber kein Handy.

Die 80-Jährige wollte fliehen und wurde vom Täter zu Boden gestoßen. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute. Die Damen riefen die Polizei. Die eingeleitete Fahndung blieb bis jetzt erfolglos.

Der Flüchtige wird als etwa 20 Jahre alt und zwischen 1,55 und 1,60 Meter groß beschrieben. Er hat nach der Beschreibung einen dunklen Teint und schwarze krause Haare. Bekleidet war er mit einem blau/schwarzen Arbeitsoverall und einem blauen Basecap. Er sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer (02241) 541-3121 entgegen.