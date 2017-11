Überfall in der Innenstadt

Siegburg. Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der am Samstag in Siegburg einer Verkäuferin eines Juweliers eine Kette entriss und floh.

Von www.general-anzeiger-bonn.de, 05.11.2017

Gegen 17 Uhr am Samstag wurde die Siegburger Polizei zu einem Raubüberfall gerufen. In einem Juweliergeschäft in der Innenstadt hatte sich ein Mann eine Kette aus der Auslage zeigen lassen. Als die Verkäuferin das Schmuckstück hervorholte, riss es der Täter an sich und flüchtete über die Ringstraße zu einem Pkw, in dem eine weitere Person auf dem Fahrersitz wartete.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird: Etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß, schwarze, kurze Haare, dunkle Augen. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, Jeans und Turnschuhen und führte eine Umhängetasche bei sich. Er sprach akzentrfrei deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/541-3221 entgegen.