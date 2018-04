40.000 Euro Schaden

Zwischen dem vergangenen Freitag und dem letzten Donnerstag sind in Siegburg Räder aus einem Autohaus entwendet worden. (Symbolbild)

Siegburg. Zwischen dem 13. und 19. April sind in Siegburg Räder aus einem Autohaus im Wert von 40.000 Euro entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.04.2018

Am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Autohauses in Siegburg an der Wahnbachtalstraße/Am Turm, dass eine Lagerhalle im hinteren Bereich des Geländes aufgebrochen war. Aus der Halle waren sämtliche Reifen und Felgen entwendet worden.

Nach vorläufigen Angaben handelt es sich um rund 140 Räder im Wert von insgesamt 40.000 Euro. Laut der Polizei müssen die Täter zwischen dem 13. April und dem Zeitpunkt des Entdeckens mit einem Lkw auf das mit einem hohen Zaun umzäunte Gelände gelangt sein und die Räder gestohlen haben.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter (02241) 541-31 21.