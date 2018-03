Wenn Töne Farben werden

Siegburg. Guido Rennert, Klarinettist im Musikkorps der Bundeswehr, komponierte die Freiheitssymphonie "Wir sind das Volk". Der Musiker ist Synästhesist, schmeckt Zahlen und fühlt Gerüche.

Von Susanne Haase-Mühlbauer, 09.03.2018

Gelassen und ohne Hektik geht es zu, wenn sich die Musiker des Musikkorps der Bundeswehr zwischen zwei offiziellen Auftritten zu einer Probe in Siegburg treffen. „Viel Zeit haben wir nicht“, sagt Orchesterleiter Christoph Scheibling. „Wenn wir proben, kann ich davon ausgehen, dass jeder Einzelne optimal vorbereitet ist.“ Der protokollarische Ehrendienst des Orchesters fordert Einsätze im In- und Ausland, vom Staatsempfang bis zur Botschaftsakkreditierung. Dazwischen immer wieder Galaempfänge und Benefizkonzerte sowie der künstlerische Austausch mit hochkarätigen Musikern und Ensembles der Blasmusikszene: Da ist effektive Probenarbeit eine Frage von Disziplin und Können. Beides besitzen die rund 70 Musiker in Uniform, darunter drei Musikerinnen.

In ihrem modernen Probenhaus, das vor fünf Jahren auf die Bedürfnisse des Orchesters maßgeschneidert wurde, versammelt Scheibling sein Orchester an diesem Tag zu einer Probe an der Freiheitssymphonie „Wir sind das Volk“, die bereits 2014 aus Anlass des 25-jährigen Falls der Berliner Mauer uraufgeführt wurde. Das Werk war inzwischen mehrfach zu hören.

Konzertbesucher bewundern die einzigartige musikalische Darstellungskraft des Musikkorps. Neben den Instrumentalisten steht ein Knabenchor im Rampenlicht. Etwa 70 Jungen des Kölner Domchores haben sich unter der Leitung von Domkapellmeisters Eberhard Metternich mit dem Werk auseinandergesetzt und das klanggewaltige Opus verinnerlicht. Der Domkapellmeister hält sich im Hintergrund, gestaltet die Probe mit den Profis vom anderen Ende des Saales unauffällig mit.

Konzert am Sonntag auf dem Petersberg

Sein Chor zeigt sich derweil flexibel und genießt die Probe auf dem Brückberg. Die Vertrautheit mit dem Stück und seinen Musikern ist spürbar. Dennoch geht Scheibling mit äußerster Sorgfalt in das Werk, fordert Wiederholungen, setzt Akzente und feilt bis ins letzte Detail. Dass der Komponist des Werkes anwesend und als Klarinettist sogar gestaltender Teil des Orchesters ist, fällt nicht sofort ins Auge. Doch dessen zurückhaltendes Nicken zeigt, dass Guido Rennert seinem Orchesterchef bei jeder Regieanweisung zustimmt. Scheibling fügt Rennerts Werk wie in einen Maßanzug ein und lässt dann deutsche Geschichte musikalisch vor dem inneren Auge der Zuhörer vorüberziehen.

Die Uraufführung 2014 war ein voller Erfolg. Der inzwischen verstorbene Hans-Dietrich Genscher gratulierte zu einem Werk, das „großartige Musik“ sei und deutsch-deutsche Geschichte „mit Herz und Verstand“ musikalisch erzähle. „Wie kein anderer kann der aus Torgau in Sachsen stammende Rennert die Gefühle der ostdeutschen Bürger darstellen“, sagt Scheibling.

Zugute kommt dem heute in Neunkirchen lebenden Komponisten dabei eine besondere Fähigkeit. Rennert ist Synästhetiker. Die Fähigkeit, bildlicher Wahrnehmung eine musikalische Form zu geben, verdankt der 45-jährige Neunkirchener einer besonderen Begabung, die er seit frühen Kindertagen besitzt. Sein angeborenes Talent, das ihm eine besondere Art der Wahrnehmung ermöglicht, nennt sich Synästhesie.

Zuschauer können daran teilhaben

Ein Synästhetiker nimmt Töne als Farben wahr, schmeckt Zahlen oder fühlt Gerüche. Sinneseindrücke, die normalerweise keine Verbindung miteinander besitzen, nimmt ein Synästhetiker fließend wahr. Dabei gibt es unterschiedliche Arten von Synästhesien, die noch immer nicht ausreichend erforscht sind. Deshalb stand Rennerts Synästhesie als besondere Begabung bereits mehrfach im Fokus wissenschaftlicher Arbeiten.

Was es heißt, hörend zu sehen und hörend über Gefühlswahrnehmungen zu staunen, das vermittelt er den Zuhörern des Musikkorps und seinen Kompositionen immer wieder aufs Neue. Auch Rennerts großartiges Nachfolgewerk „Hamburg – Tor zur Welt“ verfügt über diese unglaublich plastische Fähigkeit. Gerade in Werken, in denen es um die Vermittlung von Seh-Wahrnehmung auf musikalischem Wege geht, gelingt es dem Synästhetiker, ein Stück seines Talents zu transformieren und die Zuhörer daran teilhaben zu lassen.

Eine Teilhabe, mit der es gelingt, ein sinfonisches Blasorchester mit nur einem Kontrabass in ein Symphonieorchester mit scheinbarem Streicher-Arrangement umzuwandeln. Kein Wunder also, dass Hans-Dietrich Genscher die Uraufführung der Freiheitssymphonie Rennerts mit Begeisterung quittierte: „Es hat mich in einer Weise ergriffen, wie das selten der Fall war“, so Genscher.

Konzerttermine des Musikkorps der Bundeswehr in der Region: Kammerkonzert in der Rotunde auf dem Petersberg, Sonntag, 11. März, 11 Uhr; Konzert im Telekom-Forum Bonn, Dienstag, 10. April, 20 Uhr.