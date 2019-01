Proklamation in Siegburg

Siegburg. Sie haben ihren Einzug sichtlich genossen: Am Freitag sind Prinz Dirk I. und Siegburgia Jenny I. in Siegburg feierlich proklamiert worden. Für den neuen Prinzen erfüllt sich damit ein Kindheitstraum.

Von Thomas Heinemann, 13.01.2019

Der gelegentliche Blick auf die Uhr ließ Jörg Sola Schröder, Präsident des Siegburger Karnevalskomitees, zwar nicht nervös werden, doch auf so einen fulminanten Einzug, den der designierte Karnevalsprinz Dirk Wintrich in bester Karnevalsstimmung sichtbar genoss, war die Komiteespitze nicht vorbereitet. Adjutant Michael Pfeifer und Hofdame Sabine Spengler hatten gut zu tun, die designierten Narrenregenten zeitig zur Bühne zu lotsen. Aber beim Feiern und gefeiert werden ließ sich der engagierte Karnevalist Dirk Wintrich, für den mit dem Einzug ein echter Kindheitstraum in Erfüllung geht, freilich nicht bremsen.

„Vor 25 Jahren hat der Kommandeur Peter-Josef Ludwig die Hand auf meine Schulter gelegt und zu mir gesagt: Irgendwann wirst Du der Prinz von Siegburg sein. Und heute stehen wir hier“, sagte er. Nur zu gern ging er auf seine weißbestrumpften Knie, um von Bürgermeister Franz Huhn nicht nur den traditionellen Proklamationsschlag zum Prinzen Dirk I. auf die Schulter, sondern auch beste Wünsche zu empfangen – verbunden mit einem Augenzwinkern zur Siegburgia: „Pass mir ja auf, dass er nicht durchdreht.“

Das wird Siegburgia Jenny I. (Stangier), mit der der Prinz seit 1. September 2012 auch im bürgerlichen Leben verheiratet ist, nur zu gern tun: Beide hatten in den Wochen vor der Proklamation ihre Vorfreude kundgetan. Zuletzt bei der Jubiläumsmatinee der Siegburger Funken „Blau-Weiss“, die in diesem Jahr ihr 160-jähriges Bestehen feiern und das Prinzenpaar stellen. Zur Proklamation bekräftigte Prinz Dirk I. „Wir träumen von einer großartigen Session. Lasst uns bitte alle gemeinsam weiterträumen – ihr seid großartig.“ Ein Appell, bei dem die über 1000 Gäste der Proklamation mit Jubel einstimmten.

Bevor Prinz und Siegburgia ihre elf Gebote verkündeten und die Bühne für bekannte Größen des rheinischen Karnevals räumten, darunter Guido Cantz, Querbeat, Brings und die Höhner, ergriffen die proklamierten Narrenregenten selbst noch einmal das Mikrofon. „Ich hab’s versprochen, ich singe nicht“, sagte der Prinz, der stattdessen mit der Siegburgia ein gestandenes Krätzche nach alter Karnevalstradition anstimmte. Nicht nur der eigene Werdegang zum Prinzenpaar mit drei Kindern und zeitraubendem Beruf wurde dabei aufs Korn genommen, sondern auch für eine schöne, heitere Session geworben: „Macht es so wie wir: Das Leben ist zu kurz zum Lamentieren. Feiert zusammen mit mir.“