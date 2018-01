Besucher klagen über Unwohlsein

Die Polizei wurde am Freitagabend zur Studiobühne in Siegburg gerufen.

Siegburg. Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei Siegburg zu einem unterstützenden Einsatz angefordert. Offenbar hatten sich Besucher einer Veranstaltung der Siegburger Studiobühne eine Lebensmittelvergiftung zu gezogen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.01.2018

Gegen 22.30 Uhr am Freitagabend wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Humperdinckstraße 27 zu der Studiobühne in Siegburg gerufen. Bei einer Veranstaltung in der Studiobühne klagten mehrere Besucher über Übelkeit und mussten sich übergeben. Die sechs hinzugerufenen Beamten unterstützten die Stadt Siegburg, die Proben der Speisen vor Ort nahm.

Viele der Anwesenden suchten selbst das Krankenhaus auf, das sich direkt gegenüber der Studiobühne befindet. Einige Besucher fuhren erst nach Hause, um sich dann später wegen anhaltenden Beschwerden in Krankenhäuser zu begeben.

Noch ist unklar, was genau die Menschen gegessen haben, oder wie der Zustand der betroffenen Besucher ist.

Foto: Alf Kaufmann Mit Wasser versuchten die Besucher ihrer Übelkeit Herr zu werden.

Weitere Berichterstattung folgt...