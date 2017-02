Weiberfastnacht auf dem Siegburger Markt

Siegburg. Ein externer Veranstalter organisiert die Party an Weiberfastnacht und bietet ein "jugendliches" Programm bis 18 Uhr. Wer mitfeiern will, muss sich auf strenge Sicherheitsvorkehrungen einstellen: Polizei und Ordnungsamt zeigen verstärkt Präsenz.

Von Paul Kieras, 16.02.2017

Auch in diesem Jahr wird der Siegburger Marktplatz an Weiberfastnacht für Jugendliche wieder zur zentralen Partyzone der Stadt. Und wie im vergangenen Jahr hat ein externer Veranstalter, die Kölner Eventagentur Lekkermann, die Organisation übernommen und ein attraktives „sehr jugendliches“ Programm zusammengestellt, wie Thomas Kohs von Lekkermann bei einem Pressetermin betonte. Auftreten werden beispielsweise die Bands La Mäng, Domhätzjer und Palaver sowie Conchita 4711, ein internationales Double des österreichischen Originals Conchita Wurst.

Fünf Euro Eintritt kostet die Besucher der Spaß, bei der Premiere 2015 waren es noch zwei Euro. „Bei dem, was alles geboten wird, ist der Preis angemessen. Wir glauben, dass sich jeder die Party leisten kann“, meinte Bürgermeister Franz Huhn. Los geht es um 11.11 Uhr mit Musik vom DJ, von 12 bis 18 Uhr folgt dann das eigentliche Bühnenprogramm.

Alle Zugänge zum Markt abgesperrt

Wer mitfeiern möchte, muss sich auf strenge Sicherheitsvorkehrungen einstellen. So sind alle Zugänge zum Markt durch Gitter abgesperrt. Einlass erhalten die Besucher von der Bahnhofstraße, von der Goldenen Ecke/Holzgasse und von der Bergstraße/Mühlenstraße. An allen drei Eingängen finden Taschen- und Personenkontrollen statt. Eine vorgelagerte Kontrollstation für die vom Bahnhof Zuströmenden befindet sich in Höhe des Amtsgerichts auf der Neuen Poststraße.

In diesem Zusammenhang betonte Huhn, dass nicht nur die Polizei, sondern auch das Ordnungsamt Ausweiskontrollen durchführen und Platzverweise aussprechen dürfe. Auf dem Markt hat die Firma Lekkermann das Sagen. Dort kann ein von ihr beauftragter Sicherheitsdienst Personen des Feldes verweisen.

Glasflaschen und mitgebrachter Alkohol dürfen nicht mit auf den Markt genommen werden. Gäste, die im Besitz des kleinen Waffenscheins für Reiz- und Schreckschusswaffen zum eigenen Schutz sind, müssen diese dennoch abgeben. Dazu wird vor dem Rathaus eine Stelle eingerichtet, an der man die Gegenstände nach der Veranstaltung wieder abholen kann.

5000 Gäste werden erwartet

Huhn appellierte an die Eltern, „zu kontrollieren, was ihre Kinder dabei haben, wenn sie morgens das Haus verlassen.“ Denn sie hätten die Verantwortung. Auf dem Festplatz selbst gibt es nur Bier, Biermixgetränke und nichtalkoholische Getränke. Harte Alkoholika sind tabu, um Exzesse und Alkoholleichen zu vermeiden. Jugendliche ab 16 Jahren erhalten ein Bändchen, das zum Erwerb von Bier berechtigt.

„Wer Alkohol an Minderjährige abgibt oder verkauft, muss mit einem Platzverweis und einer Anzeige rechnen“, warnte der Bürgermeister. Sicherheit wird bei der Veranstaltung ganz groß geschrieben. Aufgrund der terroristischen Anschläge in der jüngsten Zeit hätten „die Menschen ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis“, sagte Burkhard Rick, Sprecher bei der Kreispolizeibehörde. Daher sei die Polizei „präsent und sichtbar“.

Wie viele Beamte in Siegburg im Einsatz sein werden, wollte Rick aus taktischen Gründen jedoch nicht sagen. Neben den 70 Angehörigen des von Lekkermann verpflichteten Sicherheitsdienstes werden mehr als 200 Mitarbeiter unter anderem des Ordnungsamtes, der Feuerwehr, des DRK und des Jugendamts vor Ort sein.

Unterstützung erhält die Stadt außerdem von zehn pädagogischen Fachkräften aus Sankt Augustin, wo auch in diesem Jahr wegen der Bauarbeiten rund um das Huma-Einkaufscenter keine eigene Party stattfinden kann. In Siegburg rechnet man mit bis zu 5000 Gästen aus der gesamten Umgebung.