Kamera in Sparkasse filmt Verdächtigen

SIEGBURG. Wer kennt die Person auf dem Foto? Das fragt die Bundespolizei. Der mutmaßliche Dieb soll im Siegburger Hauptbahnhof eine Geldbörse entwendet und anschließend Geld abgehoben haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.10.2017

Bereits im Juni wurde ein reisender am Siegburger Bahnhof bestohlen, nun hat die Bundespolizei die Fahndung nach dem Dieb ausgeweitet. Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Bonn veröffentlicht sie das Foto des Tatverdächtigen, das aus der Überwachungskamera der Hauptfiliale der Kreissparkasse Köln in Siegburg stammt. Der Mann wurde dort am 8. Juni gefilmt, als er mutmaßlich mit der Bankkarte des Bestohlenen einen hohen Geldbetrag abhob. Die Bankkarte war samt Geldbörse am selben Tag gegen 16.44 Uhr einem Reisenden im Bahnhof Siegburg aus der Gesäßtasche entwendet worden.

Die Bundespolizei fragt: Wer kennt die Person auf dem Foto? Wer kann Hinweise zu seinen Personalien und/oder zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise werden rund um die Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 08 00/ 6 88 80 00 oder bei jeder Polizeidienststelle angenommen. Das Foto ist zudem unter www.bundespolizei.de eingestellt. (agi)