Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Siegburg . Freitagnacht soll der Fahrer eines blauen Ford mit Münchner Kennzeichen einen anderen Verkehrsteilnehmer so ausgebremst haben, dass dieser gegen eine Hauswand prallte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.08.2017

Wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte, hat es Freitagnacht einen Verkehrsunfall auf der Wolsdorfer Staße gegeben. Vier 18 bis 21 Jahre alte Jugendliche sollen in ihrem schwarzen VM Golf in Richtung Neuenhof unterwegs gewesen sein, als sie kurz vor dem Kreisverkehr das hinter ihnen fahrende Fahrzeug bemerkten. Ein blauer Ford soll dicht hinter den Jugendlichen aufgefahren sein.

Kurz vor dem Kreisverkehr haben die Vier den Drängler dann passieren lassen wollen. Die Jugendlichen fuhren nach eigenen Angaben mit reduzierter Geschwindigkeit weit rechts. Dann soll der unbekannte Fahrer die Vier überholt und so ausgebremst haben, dass der 21-Jährige am Steuer des schwarzen VW Golf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und frontal gegen eine gegenüberliegende Hauswand prallte.

Alle Vier wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Laut Zeugenaussagen solle es sich um einen blauen Ford mit Münchner Kennzeichen handeln. Wer den Unfall auf der Wolsdorfer Straße (zwischen Dammstraße und Neuenhof) mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241-5413121 bei der Polizei zu melden.