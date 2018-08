Am Mittwochabend kam es zu einer Schlägerei in einem ICE Richtung Siegburg.

Siegburg. Am Mittwochabend hat es eine Schlägerei in einem ICE gegeben. Dabei wurde ein 51-Jähriger gewürgt und geschlagen. In Siegburg stellte die Polizei die beiden Streithähne.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.08.2018

Am späten Mittwochabend hat es gegen 23 Uhr in einem ICE kurz vor Eintreffen im Bahnhof Siegburg/Bonn eine Schlägerei gegeben. Zeugen alarmierten die Bundespolizei, die die Streithähne trennte und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattete.

Laut der Polizei wollte ein 56-jähriger Mann im ICE 619 auf der Fahrt nach Siegburg schlafen und fühlte sich dabei durch einen 51-Jährigen aus Mönchengladbach gestört. Der Vorwurf: Dieser habe laut telefoniert, ohne Rücksicht auf Mitreisende zu nehmen. Als der 56-Jährige den vermeintlichen Störenfried ansprach, sei dieser noch lauter und wütender geworden.

Die beiden gerieten laut Zeugenaussagen in einen Streit, wobei der Mönchengladbacher den 56-Jährigen würgte und mehrfach mit den Händen auf den Kopf einschlug.

Die alarmierten Polizisten konnten die beiden Streithähne im Bahnhof Siegburg stellen. Der leicht verletzte Mann aus Viersen wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei gab der Tatverdächtige auf der Dienststelle zu, dass er den Mann geschlagen habe und er sich nun entschuldigen wolle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Der 51-Jährige wurde anschließend entlassen.