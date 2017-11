Suche nach Cavit J.

Siegburg. Die Siegburger Polizei weitet die Suche nach dem entflohenen Häftling Cavit J. aus. Die Beamten erhielten mehrere Hinweise, dass sich der 24-Jährige in den Niederlanden aufhalte.

Von Michael Wrobel , Alf Kaufmann und general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2017

Laut Polizeisprecher Stefan Birk erhielten die Beamten mehrere Hinweise, dass sich der 24-Jährige in den Niederlanden aufhalte. Die Fahndung sei daher mit einem internationalen Haftbefehl auch auf das europäische Ausland ausgedehnt worden.

Es war wohl nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, der Cavit J. jedoch reichte, um nach seiner Verurteilung am Amtsgericht Siegburg seinen beiden Bewachern - Beamten der JVA Siegburg - zu entkommen. Seit dem 26. Oktober fehlt von dem 24-Jährigen jeder Spur, der zuvor wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung verurteilt worden war, jede Spur.

Foto: Alf Kaufmann Das Amtsgericht in Siegburg.

Foto: Alf Kaufmann Spurensuche am Freitag entlang des Fluchtwegs des Täters.

Foto: Alf Kaufmann Spurensuche am Freitag entlang des Fluchtwegs des Täters.

Foto: Alf Kaufmann Spurensuche am Freitag entlang des Fluchtwegs des Täters.

Foto: Alf Kaufmann Spurensuche am Freitag entlang des Fluchtwegs des Täters.

Foto: Alf Kaufmann Spurensuche am Freitag entlang des Fluchtwegs des Täters.

Foto: Alf Kaufmann Spurensuche am Freitag entlang des Fluchtwegs des Täters.

Foto: Alf Kaufmann Spurensuche am Freitag entlang des Fluchtwegs des Täters.

Die Polizei geht momentan zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Immer wieder melden sich Bürger mit dem angeblichen Aufenthaltsort oder einer Sichtung des entflohenen Häftlings, bisher ergab sich aus den Hinweisen jedoch keine konkrete Spur, wie die Siegburger Polizei am Montag auf GA-Anfrage mitteilte. Auch über mögliche Komplizen des verurteilten Straftäters konnte die Polizei Siegburg noch keine Angaben machen.

Der 24-Jährige sollte im Anschluss an seine Verurteilung gegen 17.30 Uhr von den zwei Beamten der JVA Siegburg eigentlich übernommen und in die Anstalt überführt werden. Beim Einstieg in das vorgesehene Transportfahrzeug konnte er sich jedoch offenbar losreißen und fliehen - und das, obwohl er mit Handschellen gefesselt war.

Der Strafgefangene kletterte bei seiner Flucht zunächst auf das Dach eines Nebengebäudes und sprang von dort in den Mühlengraben, konnte sich über eine Mauer hochziehen und sprintete schließlich über die Bahnhofstraße davon. Die Beamten hatten noch zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben, doch auch von denen ließ sich Cavit J. nicht aufhalten.

Foto: Polizei Die Polizei sucht nach Cavit J.

Zeugen: Beamter agierte zu langsam

Ein Beamter soll nach Angaben der JVA zu Fuß die Verfolgung aufgenommen haben. Dies bestätigten auch zwei Augenzeugen unabhängig voneinander im Gespräch mit dem General-Anzeiger: "Ich sah, wie der Beamte kurz nach dem Flüchtigen durch den Mühlengraben kam", so ein Ladenbesitzer. Er habe sich allerdings gewundert, wie langsam der Beamte dabei agierte. Die selbe Beobachtung will auch eine andere Geschäftsfrau gemacht haben: "Es sah eher so aus, als ob der Beamte gemütlich zum Essen ging, statt den Mann einzuholen", so die Ladenbesitzern gegenüber dem GA.

Trotz der sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen mit zahlreichen Kräften und einem Polizeihubschrauber noch am selben Abend fehlt bis jetzt jede Spur von Cavit J. Vieles deutet deshalb darauf hin, dass der 24-Jährige wohl einen Helfer hatte, der ihn mit einem Fahrzeug zur Flucht verhalf.

Die Polizeibeamten hatten noch am Abend mit einen Spürhund vom Amtsgericht über die Wilhelmstraße, Mahrstraße, Industriestraße, Brückbergstraße, Augustastraße bis zum Kinocenter Capitol nach dem Flüchtigem gesucht. Doch dort hatte sich die Spur von ihm verloren. Auch Untersuchungen der Spurensicherung brachten offenbar keine neuen Erkenntnisse über den möglichen Aufenthaltsort des Flüchtigen.

Zahlreiche Straftaten verübt

Cavit J. ist wohl nicht ohne Grund geflüchtet, denn er kennt den Alltag hinter Gittern nur zu gut. In seiner Akte stehen nach GA-Informationen bereits mehrere Straftaten. So fiel der heute 24-Jährige im Jahr 2008 bereits mit 15 Jahren das erste Mal auf - wegen Körperverletzung und schweren Diebstahls. Es folgten Verurteilungen wegen Raubs, schweren Diebstahls und 2012 wegen schweren Bandendiebstahls. Cavit J. musste bereits nach dem Jugendstrafrecht ins Gefängnis. Damit lagen wohl schon in jüngeren Jahren "schädliche Neigungen" bei ihm vor - denn nur in einer solchen Situation kann ein Richter einen Jugendlichen hinter Gitter schicken.

2014 wurde er aus der Haft entlassen, fiel in der Folgezeit jedoch mit weiteren Einbrüchen auf. In den vergangenen Monaten war der jetzt Flüchtige zweimal in Untersuchungshaft. Von Mitte März bis Mitte Mai sowie drei Wochen seit dem 6. Oktober bis zur Hauptverhandlung am Donnerstag saß er in Justizvollzugsanstalten ein.

Laut Amtsgericht laufen aktuell mehrere Strafverfahren gegen ihn. Dem Flüchtigen droht eine mehrjährige Haftstrafe. Er ist zwar in Troisdorf geboren, aber serbischer Staatsangehöriger und stammt aus einem Polizei bekannten Clan. Deshalb könnte er auch abgeschoben werden.

Cavit J. ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Die dunklen Haare und den Bart trägt er mittlerweile deutlich länger als auf dem Foto. An seiner rechten Schläfe hat der Gesuchte eine Pigmentstörung. Bei seiner Flucht war er nach Angaben der Polizei mit einer Jogginghose und einem Pullover bekleidet. Wer Hinweise zum Gesuchten geben kann, wird dringend gebeten, sich unter 02241/5413121 oder dem Notruf unter 110 zu melden.