Kriminalstatistik der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg

Rhein-Sieg-Kreis. Die Polizei hat am Montag die Kriminalstatistik 2016 für den rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis vorgestellt. Besonders erfreulich: Die registrierte Kriminalität ist so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Von Laszlo Scheuch, 06.03.2017

Mit Zufriedenheit hat die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg am Montag in der Siegburger Wache die Kriminalstatistik für 2016 für den rechtsrheinischen Kreis ohne Königswinter und Bad Honnef vorgestellt. Erfreut teilten der leitende Polizeidirektor Günther Brodeßer, Kreisdirektorin Annerose Heinze und Ralf Dittrich, Leiter der Direktion Kriminalität mit, dass die Anzahl der registrierten Straftaten auf 21.659 gesunken ist - der niedrigste Wert seit zehn Jahren . Davon wurden 10.839 Fälle aufgeklärt.

Vor allem im Bereich der Wohnungseinbrüche blickt die Polizei auf stark sinkende Zahlen. So wurden im vergangenen Jahr 21 Prozent weniger Einbrüche in Wohnungen verübt als noch im Vorjahr. Für Heinze ist dies die Folge des intensiven Einsatzes seitens der Beamten. "Wohnungseinbrüche sind nach wie vor Straftaten, die für die Opfer und auch deren Angehörige in extremster Weise belastend sind. Umso mehr freuen wir uns über diesen Trend", sagte sie. 875 begangenen Wohnungseinbrüchen im Jahr 2016 stehen 1107 in 2015 gegenüber.

Einen Wermutstropfen hatte Heinze in puncto Körperverletzung zu vermelden. Die seit 2013 stetig anwachsende Zahl lag im vergangenen Jahr bei 1847 registrierten Delikten. Die habe man aber zu 90 Prozent aufklären können, so die Kreisdirektorin. Ralf Dittrich sieht in den Zahlen vor allem einen Trend zur schnelleren Anzeigenaufgabe. "Wir bekommen heutzutage vor allem viel häufiger häusliche Gewalt angezeigt."

Auswirkungen der Kölner Silvesternacht

Dittrich berichtete zudem, dass die Kölner Silvesternacht 2015/16 Auswirkungen auf die Anzahl der Taschendiebstähle im ersten Quartal des vergangenen Jahres hatte. "Es war klar zu erkennen, dass die Täter aufgrund der gesteigerten Sicherheitsmaßnahmen in Köln in das Umland gegangen sind. Wir haben Täter festnehmen können, die bekanntermaßen zuvor rund um den Kölner Hauptbahnhof aktiv waren. Bei uns waren sie vor allem am Siegburger und Troisdorfer Bahnhof auffällig." Mitte des Jahres, so Dittrich, habe sich aber auch diese Zahl wieder normalisiert.