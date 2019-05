Überfall mit Pistole auf Kiosk

Siegburg. Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk in Siegburg sucht die Polizei mit Hilfe von Fahndungsfotos nach dem Täter. Er hatte den Inhaber des Ladens mit einer Pistole bedroht - was diesen wenig beeindruckte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2019

Wie die Polizei berichtet, hatte am Dienstag, 30. April, gegen 17.15 Uhr ein Unbekannter den Kiosk an der Frankfurter Straße in Siegburg betreten. Er bedrohte den Inhaber, der an der Kasse stand, mit einer silberfarbenen Pistole und forderte ihn auf, Bargeld herauszugeben. Der Inhaber weigerte sich jedoch und schlug, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung, die "mutmaßliche Waffe" zur Seite: Der Kioskbetreiber hielt die Waffe für ein Spielzeug. Der Täter gab schnell auf: Mit den Worten "Ach, Mist" beendete er seinen gescheiterten Überfall, flüchtete aus dem Laden und lief zu Fuß in Richtung Chemie-Faser-Allee.

Foto: Polizei Mit Fotos aus der Überwachungskamera fahndet die Polizei nach diesem Mann, der einen Kiosk in Siegburg überfallen haben soll.

Da der Mann bisher nicht ermittelt werden konnte, veröffentlicht die Polizei nun auf richterlichen Beschluss hin Fotos aus den Überwachungskameras des Kiosk.

Wer den abgebildeten Mann kennt und Hinweise geben kann, wo er sich aufhalten könnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241/5413121 an die Siegburger Polizei zu wenden.