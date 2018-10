Großeinsatz in der Innenstadt

Siegburg. Die Polizei hat am Donnerstag ein Geschäft in der Siegburger Innenstadt durchsucht. Dabei wurde Ware des Elektronikhändlers sichergestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.10.2018

Am Donnerstagmorgen hat es einen Großeinsatz der Polizei in einem Geschäft in Siegburg gegeben. Gegen 10 Uhr durchsuchten rund 30 Beamte einer Polizeihundertschaft sowie mehrere Beamte der Kriminalpolizei die Geschäftsräume eines Elektronikladens an der Kaiserstraße in Siegburg. Dabei wurden nach GA-Informationen mehrere Laptops und weitere Gegenstände sichergestellt. Demnach geht die Polizei damit dem Verdacht nach, dass es sich dabei um gestohlene Ware handeln könnte. Während des Einsatzes wurden Geräte des Ladens und deren Seriennummern überprüft.

Weitere Berichterstattung folgt.