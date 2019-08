"Weitgehend friedlich"

Siegburg . Nach dem 39. Stadtfest in Siegburg zieht die Polizei eine positive Bilanz des Wochenendes. Insgesamt wurden sechs Anzeigen gefertigt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.08.2019

Am Wochenende zog das Stadtfest in Siegburg 10.000 Besucher an. Die Polizei zieht eine positive Bilanz aus der dreitägigen Veranstaltung. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden im Zuge des Festes drei Strafanzeigen wegen Körperverletzung und zwei Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstellt. Außerdem gab es eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Insgesamt mussten zwei Personen in Gewahrsam genommen werden, da sie Platzverweise der Polizei nicht befolgten. Einer davon war ein Jugendlicher.

Die Polizei spricht von einem "weitgehend friedlichem Fest für Veranstalter und Besucher".