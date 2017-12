100 Einbrüche in zwei Wochen

Rhein-Sieg-Kreis. In den vergangenen zwei Wochen hat es laut Kreispolizei Rhein-Sieg einen dramatischen Anstieg der Einbruchszahlen gegeben. Besonders betroffen: Sankt Augustin, Hennef und Troisdorf. Eine "Einbruchshotline" und vermehrte Kontrollen sollen Abhilfe schaffen.

Einen dramatischen Anstieg der Einbruchszahlen hat die Kreispolizei Rhein-Sieg registriert. In den vergangenen zwei Wochen sei insgesamt fast 100 Mal eingebrochen worden, teilten die Beamten mit. Zum Vergleich: 2016 waren es im gleichen Zeitraum knapp 30 Taten. Am stärksten belastet sind aktuell Sankt Augustin, Hennef und Troisdorf.

Die Polizei reagiert mit mehr Präsens, verstärkten Kontrollen sowie mehreren Aktionstagen auf den Anstieg. Am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Dezember, schalten die Beamte zwischen 10 und 18 Uhr eine „Einbruchshotline“ unter der Rufnummer 02241/5413456. Dann können Bürger am Telefon ihre Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz stellen. Mitarbeiter der Kriminalpolizei stehen Rede und Antwort und geben Tipps, wie das Heim vor Einbrechern geschützt werden kann.

Für eine persönliche Beratung vor Ort steht das Infomobil des Kriminalkommissariats Kriminalprävention am Dienstag, 19. Dezember, von 10.30 bis 13 Uhr vor dem toom-Baumarkt am Heuserweg in Troisdorf. Um 19 Uhr steht am gleichen Tag ein Beratungsabend im Dienstgebäude der Kreispolizei, Frankfurter Straße 12-18, in Siegburg an. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 02241/5414777 oder per E-Mail an k-kvorbeugung.rhein-sieg-kreis@Polizei.NRW.de ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl notwendig. Individuelle Beratungsangebote können unter den gleichen Kontaktdaten vereinbart werden.