Finanzen im Rhein-Sieg-Kreis

In den kommenden zwei Jahren stehen im Rhein-Sieg-Kreis viele Projekte an. Dazu zählt weiterhin die Sanierung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef. Sie schlägt 2019 mit Investitionen von 17 Millionen Euro zu Buche, 2020 sind es noch einmal rund 5,9 Millionen Euro. Darüber hinaus werden neue Rettungswachen gebaut. In Bornheim sind dafür 3,5 Millionen Euro bis Ende 2020 vorgesehen, in Much 4,1 Millionen Euro und in Ruppichteroth 2,6 Millionen Euro. Größere Beträge fließen in die Sanierung der Kreisstraße 22 in Niederkassel-Lülsdorf, der K 61 zwischen Rheinbach und Swisttal-Miel sowie der K 58 ( Wachtberg-Villip). Der Kreis treibt auch den Kitaausbau voran. Mehr als 30 neue Gruppen sind geplant.