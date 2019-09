Siegburg. Am späten Freitagabend ist an Isaac-Bürger-Straße in Siegburg eine Phosphorgranate gefunden worden. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Ordnungsamt sind vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.09.2019

Eine Phosphorgranate ist nach Angabe der Polizei am Freitagabend in Siegburg gefunden worden. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Ordnungsamt sind gegen 20.30 Uhr zu einem Großeinsatz in die Isaac-Bürger-Straße Ecke Siegdamm ausgerückt. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst ist ebenfalls an der Einsatzstelle.

Weitere Berichterstattung folgt...