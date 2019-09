Brandbombe wurde dort platziert

In Siegburg wurde eine Phosphorgranate gefunden.

In Siegburg wurde eine Phosphorgranate gefunden.

In Siegburg wurde eine Phosphorgranate gefunden.

In Siegburg wurde eine Phosphorgranate gefunden.

In Siegburg wurde eine Phosphorgranate gefunden.

Siegburg. Am späten Freitagabend ist an Isaac-Bürger-Straße in Siegburg eine Phosphorbombe gefunden worden. Nach ersten Angaben wurde sie dort platziert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.09.2019

In Siegburg ist am Freitagabend eine mit Phosphor gefüllt Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und das Ordnungsamt der Stadt Siegburg sind gegen 20.30 Uhr zu einem Großeinsatz in die Isaac-Bürger-Straße Ecke Siegdamm ausgerückt. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Die Kampfmittelräumdienste der Bezirksregierung Düsseldorf und der Bundespolizei waren vor Ort.

Gegen 23.15 Uhr konnte der Kampfmittelräumdienst aus Düsseldorf die rauchende Bombe verladen und abtransportieren. Eine Sprengung vor Ort war nicht notwendig. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die Brandbombe an der Fundstelle platziert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.