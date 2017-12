Schokolade statt Briketts

Rhein-Sieg-Kreis. Persönlichkeiten aus der Region blicken auf schöne oder auch besondere Weihnachtserlebnisse zurück. Das reicht vom Besenstiel als Weihnachtsbaumersatz bis zur Briketts-Diebestour.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.12.2017

Weihnachten ist das Fest der Liebe und immer auch ein Fest, das schöne Geschichten hervorbringt. Wir haben vier Persönlichkeiten aus der Region nach ihren besonderen Weihnachtserlebnissen gefragt. Das reicht vom Besenstiel als Weihnachtsbaumersatz bis zur Briketts-Diebestour.

Andy Muhlack, 48, Musikproduzent aus Sankt Augustin: Traditionell feiert die ganze Familie zusammen Heiligabend bei meinen Eltern. Genauso traditionell gibt es eine Weihnachtsgans, die meine Mutter zubereitet. Beschert wird grundsätzlich erst nach dem Essen. Oft ist es gar nicht so einfach, die festliche Stimmung an dem Abend aufrechtzuerhalten, der Abend ist jedes Mal auch sehr emotional. Die Achterbahn der Gefühle reicht vom Lachen bis zum Weinen, und es kann auch schon einmal lauter werden. Aber zum Schluss haben sich alle wieder lieb. Auf Wunsch meiner Mutter soll in diesem Jahr jeder etwas vortragen, wie es in meiner Kindheit schon üblich war. Also zum Beispiel etwas singen oder ein Gedicht aufsagen. Ich werde Klaviermusik machen. Und natürlich genießen wir es vor allem, den Abend zusammen im Kreis der Familie zu verbringen.

Ani Oberhauser, aktiv im Vereinsleben und in der kfd Ranzel: Mein Mann und ich erfreuen uns in jedem Jahr aufs Neue an einem schönen Weihnachtsbaum. Festlich geschmückt und hell erleuchtet verbreitet er eine wunderschöne Stimmung in einer besinnlichen Zeit. Allerdings gab es auch Zeiten, in denen der Baum etwas anders aussah. Es war in den 1940er Jahren. Holz war rar und ein Tännchen nur schwer zu bekommen. Aber Weihnachten ohne Tannenbäumchen geht gar nicht, sagten sich mein Mann Helmut und sein Bruder Heinrich. Zu Heiligabend stand ein Weihnachtsbäumchen in der Ecke, das ein etwas anderes Aussehen hatte als in den Jahren zuvor und auch danach.

Sein schlanker Stamm entpuppte sich allerdings bei genauerem Hinsehen als ein Besenstiel, in den etliche Löcher gebohrt worden waren. Darin steckten dicke Tannenzweige, behangen mit Lametta, Kerzen und Baumkugeln. Es war ein ungewöhnlicher, aber doch ein sehr schöner Weihnachtsbaum in einer schwierigen und von Entbehrungen geplagten Zeit.

Karl-Heinz Wiesgen, mit 80 Jahren immer noch aktiver Tischtennisspieler aus Siegburg: Im Winter nach dem Kriegsende 1945 sind die Amerikaner in Lkw-Kolonnen auf der Wahnbachtalstraße gefahren und haben Briketts zum Heizen transportiert. Es herrschte große Not in Siegburg, und es gab kein Heizmaterial. Deswegen habe ich mich als zehnjähriger Junge mit einem Freund an die Straße gestellt und auf die Kolonne gewartet. Der letzte Laster fuhr immer am langsamsten. Dort sprangen wir auf die Stoßstange und warfen Briketts von der Ladefläche auf die Straße. Gleichaltrige Mädchen haben dann das Heizmaterial eingesammelt. Einmal jedoch, kurz vor Weihnachten, ist das mächtig schiefgegangen. Der Fahrer hatte unser Spiel durchschaut. Er machte absichtlich eine Vollbremsung, sodass mein Freund und ich über die geladenen Briketts nach vorne schlitterten. Dann stieg der Fahrer aus und schoss mit einem Gewehr in die Luft. Die Mädchen, mein Freund und ich flüchteten verängstigt. Als der Amerikaner unsere Angst und Not sah, ging er zum Führerhaus zurück und warf Schokolade und Kaugummi in unsere Richtung. So hatten wir es nicht nur warm an Weihnachten, wir hatten sogar Schokolade. Vor allem aber war es das erste friedliche Weihnachten in der Familie nach Kriegsende.

Annika Zeyen, Rollstuhl-Leistungssportlerin aus Hennef: Es ist in unserer Familie seit meiner Kindheit Tradition, dass wir an Heiligabend gemeinsam den Weihnachtsbaum schmücken. Auch in diesem Jahr wird das wieder so sein. Das Schönste ist allerdings der Aufbau der Krippe, die mein Großvater vor langer Zeit zusammen mit einem meiner beiden Brüder gebaut hat. Das mache ich besonders gerne und nehme mir dafür auch immer viel Zeit. Die Heiligen Drei Könige werden dabei zumeist an einem Ende des Wohnzimmers platziert und „wandern“ jeden Tag bis zum 6. Januar ein wenig nach vorn Richtung Krippe. Für das Feuer, an dem sich die Hirten wärmen, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Dafür benutze ich eine kleine, flackernde Glühbirne, die ich vorher mit kleine Ästen versehe, damit das Feuer auch echt wirkt. Auch dieses Jahr werde ich natürlich Heiligabend wieder bei meinen Eltern sein und gemeinsam mit meiner Familie Weihnachten feiern. Dabei werde ich wahrscheinlich wieder einige Zeit auf dem Fußboden verbringen, denn ich bin ja nach wie vor für den Krippenaufbau zuständig. Ich freue mich allerdings sehr auf diese Tage, denn Weihnachten ist für mich auch die Zeit, um nach einem ereignisreichen Jahr im Kreise der Familie zu sein und etwas Ruhe zu genießen.