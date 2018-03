Der Ostergarten in der evangelischen Auferstehungskirche: Ein großes Kreuz und der Abendmahltisch (hinten am Fenster).

SIEGBURG. Mit der Osternacht feiern Christen die Jesus' Auferstehung von den Toten. Die evangelische Auferstehungskirche in Siegburg lässt sich dazu alljährlich etwas Besonderes einfallen.

Von Jill Mylonas, 31.03.2018

„Kreuz und Krippe gehören zusammen“: Das ist das Thema des diesjährigen Ostergartens in der evangelischen Auferstehungskirche an der Annostraße in Siegburg. Mit nur drei Mitarbeitern hat Pfarrer Joachim Knitter den Ostergarten aufgebaut – und das an gerade mal einem Tag. „Eigentlich sind wir zu siebt, aber krankheitsbedingt ist das Team geschrumpft“, sagte Knitter.

Zum Glück seien einige Elemente des Ostergartens schon fertig gewesen. „Das Ostergartenkreuz und der Tisch mit dem Abendmahl haben bereits bestanden.“ Nicht zu übersehen ist das mit Stroh unterlegte Holzkreuz in der Mitte der Kirche, das sich auf die Krippe bezieht. Dem Altar gegenüberliegend hat es als zentrales christliches Symbol große Bedeutung: „Dieses Jahr ist neu, dass die Kirche auf das Kreuz ausgerichtet ist“, so Knitter. Am unteren Fuße des Kreuzes ist eine Drahtkonstruktion in Form eines Engels aufgestellt, bei dem ein aufgebrochener Baumstamm als Korpus dient. Wer vom Eingang kommend durch den Engel schaut, blickt direkt auf das goldene Kreuz an der Altarwand.

Der Baumstamm nimmt außerdem Bezug auf das große hölzerne Ostergartenkreuz. In die Kreuzarme sind Kästen eingelassen, in denen Baumscheiben liegen. Auf diesen sind die Namen der Verstorbenen aus dem vergangenen Jahr zu lesen. In der Osternacht am Samstag, 31. März, werden die Baumscheiben ab 23 Uhr verbrannt.

Die Querbalken des Kreuzes verweisen im linken Bereich der Kirche auf einen Thron, den Thron des Pilatus, und rechts auf einen Tisch mit 13 Stühlen, der sich auf das Abendmahl bezieht. Das erzeuge ein Spannungsfeld zwischen Macht auf der einen Seite und Gemeinschaft sowie Solidarität auf der anderen Seite, so Knitter. Jetzt fehlen laut Knitter nur noch die Feinheiten: Etwa Brot und Kerzen auf dem Abendmahltisch, und vor dem Thron ist eine Schale mit Wasser vorgesehen.

Abgerundet wird das Ereignis mit einer Lichtinstallation. „Der Ostergarten zieht in der Osternacht mehr Menschen in die Kirche als der Karfreitag“, sagte Knitter. 2017 seien mehr als 200 Besucher gekommen, „davon viele junge Menschen im Alter von 20 bis 40 Jahren“, so der Pfarrer.