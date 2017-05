Stau in Fahrtrichtung Frankfurt

Wegen eines internistischen Notfalls auf der A3 ist es am Kreuz Bonn/Siegburg zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

Siegburg. Am frühen Dienstagmorgen ist es auf der Autobahn 3 am Kreuz Bonn/Siegburg zu einem Notarzteinsatz gekommen. Die Fahrbahn war in Richtung Frankfurt zeitweise nur einspurig befahrbar. Aktuell kommt es noch zu Rückstau.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.05.2017

Gegen 6.30 Uhr ist die Alarmierung bei der Polizei eingegangen. Ein Lkw war auf der A3 am Kreuz Bonn/Siegburg in Richtung Frankfurt unterwegs, als der Fahrer wegen Schmerzen sein Fahrzeug auf der rechten Fahrspur zum Stehen brachte.

Die Einsatzkräfte behandelten den Mann zunächst vor Ort. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei um einen internistischen Notfall. Der Lkw-Fahrer ist jedoch wenige Zeit später im Krankenhaus verstorben.

Zeitweise waren der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt, so dass der Verkehr nur über die linke Fahrspur weiterfahren konnte. Daher kam es zu Stau auf einer Länge von rund drei Kilometern.

Die Sperrungen wurden nun aufgehoben.

