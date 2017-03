Bauarbeiten an der B 56 in Siegburg

Sanierung der Fahrbahn: Die B 56 in Siegburg wird zwischen Zeithstraße und Aulgasse in Fahrtrichtung Sankt Augustin gesperrt.

Siegburg. Sie ist eine wichtige Verkehrsader im Rhein-Sieg-Kreis: 43.000 Fahrzeuge nutzen täglich die Bundesstraße 56. In den kommenden Wochen müssen sich die Autofahrer dort auf Umwege und Behinderungen einstellen.

Denn ab Montag, 27. März, lässt die Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Straßen NRW in Siegburg zwischen der Zeithstraße und der Aulgasse/B 484 die Fahrbahn sanieren. Die Strecke ist deshalb in Fahrtrichtung Sankt Augustin gesperrt, der Verkehr fließt nur noch in Richtung Much. Zudem könne die Verbindung von der Aulgasse/B 484 auf die B 56 in Richtung Much nicht genutzt werden, teilt der Landesbetrieb mit. Umleitungen erfolgen großräumig über die B 507 sowie die Kierbachstraße und die A 3; sie sind mit einem blauen Punkt ausgeschildert.

Der Landesbetrieb rechnet damit, dass die Arbeiten bis Anfang Mai dauern werden. „Witterungsbedingt können sich die Arbeiten verlängern, denn der Asphalt kann nur bei Trockenheit eingebaut werden“, so Sprecherin Sabrina Kieback. Anschließend wird in mehreren Schritten die Fahrbahndecke zwischen der Anschlussstelle Lohmar und Sankt Augustin-Menden erneuert. Dann steht je Fahrtrichtung eine Spur zur Verfügung. Ursprünglich sollte die Sanierung bereits Ende Oktober beginnen. Der Landesbetrieb konnte den Termin jedoch nicht einhalten.

Die Sanierung der B 56 ist laut Straßen NRW dringend erforderlich. So weise die Bundesstraße ausgeprägte Unebenheiten auf der gesamten Länge zwischen Siegburg-Stallberg und Sankt Augustin-Menden auf. „Zudem sorgen Flickstellen, Risse und Spurrinnenbildung für einen insgesamt schlechten Zustand“, so Kieback. Hinzu komme, dass die B 56 in einem guten Zustand sein solle, sobald die A 3 zwischen der Anschlussstelle Lohmar und dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg saniert werde. Das ist laut Landesbetrieb voraussichtlich 2018 bis 2020 der Fall.