Verheerendes Feuer

Siegburg. Nach dem Großbrand in Siegburg-Brückberg sind neun Häuser unbewohnbar. Die Ursache für das verheerende Feuer ist weiter unklar, die Ermittlungen laufen.

Am Morgen nach dem Großbrand in Siegburg-Brückberg wird das Ausmaß der Zerstörung deutlich. Neun Häuser sind der Polizei zufolge nach dem Feuer unbewohnbar. Ein Böschungsbrand war am Dienstagnachmittag an der ICE-Bahnstrecke auf ein Wohngebiet übergesprungen. Mehr als 30 Personen sind bei dem Feuer verletzt worden, darunter einige schwer. Mehr als 500 Rettungs- und Einsatzkräfte waren vor Ort. Erst im Laufe des Abends war das Feuer unter Kontrolle.

Die Ursache für den Großbrand ist weiter unklar. Die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Unterstützt werden die Ermittler vor Ort vom Landeskriminalamt.

Nach Angaben von Georg Burmann von der Feuerwehr Siegburg sind am Mittwochmorgen noch sechs Feuerwehrleute zur Brandsicherheitswache vor Ort, um zu kontrollieren und gegebenfalls Nachlöscharbeiten durchzuführen. Die Arbeit sei im Wesentlichen abgeschlossen, es gebe aber immer noch Glutnester, so Burmann.

Ein Böschungsbrand ist in Siegburg auf ein Wohngebiet übergegriffen.

Flammen schlagen aus dem Dachstühlen brennender Häusern an der Bahnstrecke in Siegburg.

In Siegburg stehen mehrere Häuser in Flammen.

Flammen schlagen aus dem Dachstühlen brennender Häusern an der Bahnstrecke in Siegburg.

An der ICE-Strecke in SIegburg brennt es.

Nach einem Böschungsbrand direkt an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt hatten mehrerer Häuser Feuer gefangen.

Feuerwehrleute löschen einen Brand an einer Bahnstrecke in Siegburg.

An der ICE-Strecke brannte die Böschung.

Feuerwehrleute stehen in der Nähe eines Brandes an einer Bahnstrecke in Siegburg.

Entlang der ICE-Strecke brannte die Böschung.

An dieser Stelle könnte der Brand nach ersten Informationen ausgebrochen sein.

Die B56 ist gesperrt.

L332 ist derzeit rund um die Abfahrt Gewerbegebiete der B 56 gesperrt.

An der ICE-Strecke in SIegburg brennt es.

Der Böschungsbrand hat sich auf die Wohnsiedlung ausgeweitet.

An der ICE-Strecke in SIegburg brennt es.

An der ICE-Strecke brannte die Böschung.

Eingeschränkter Bahnverkehr

Der Siegburger Bürgermeister Franz Huhn traf in der Nacht am Brandort ein. "Ich bin schockiert. Dieses Ausmaß an Zerstörung habe ich noch nie gesehen", sagte er. Er lobte die Arbeit der Feuerwehr und die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. So wurde unter anderem die Facebook-Gruppe „Brandopfer Siegburg und Umgebung“ gegründet, die bereits mehrere Tausend Mitglieder hat, in der Lebensmittel, Unterkunft und Kleidung angeboten werden.

Am Mittwochmorgen konnte die ICE-Strecke wieder freigegeben werden. Es kommt aber weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen, teilte die Deutsche Bahn mit. Für den Regionalverkehr ist der Abschnitt weiter gesperrt, heißt es weiter. Wann die Strecke auch wieder für Regional- und S-Bahnen freigegeben wird, ist noch unklar.

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, ist das Feuer innerhalb weniger Sekunden über die Bahnstrecke hinweg auf die gegenüberliegende Böschung gesprungen. Dort hatte der Wind die Flammen über das Buschwerk und die Bäume auf die angrenzende Wohnbebauung überschlagen lassen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis, aus Bonn sowie aus Nachbarkreisen waren ausgerückt.