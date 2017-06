Kirche in Siegburg

Siegburg. Zwei Ordensschwestern ziehen ins alte Pfarrhaus von Sankt Antonius. Die frühere Klosterkirche erhält eine Grundsanierung. Das Mitte des 13. Jahrhunderts erbaute Gotteshaus gilt als die älteste noch erhaltene Franziskanerkirche nördlich der Alpen.

Die Kreuzigungsgruppe vor Sankt Antonius in Seligenthal ist noch immer gut verpackt. Seit Dezember 2013 schützt ein so genanntes Kalthaus sie vor Witterungseinflüssen. Auf ihre Restaurierung muss sie noch ein wenig länger warten. Davon künden rote Baucontainer, die vor dem Pfarrhaus der früheren Klosterkirche stehen. Andere Projekte haben Vorrang: „Die Kirche muss wegen Feuchtigkeitsschäden umfassend saniert werden“, erklärte Pfarrer Thomas Jablonka auf Anfrage. Und nicht nur die, auch am Pfarrhaus soll gearbeitet werden. „Es ziehen zwei Karmelitinnen ein, die dort wieder geistliches Leben gestalten wollen“, so Jablonka.

Vor dem Umzug der beiden Ordensschwestern in die Seligenthaler Eremitage müsse es im Pfarrhaus bauliche Veränderungen geben. Zuletzt waren in dem Gebäude, das auch einmal ein Schulhaus war, zwei Wohnungen vermietet, die nun dem Klosterleben entsprechend umgebaut werden. Ein Kostenrahmen steht laut Jablonka noch nicht fest. Sehr viel umfassender sind die Arbeiten an der früheren Klosterkirche. „Wir haben Feuchtigkeitsschäden am Gebäude festgestellt“, erklärte der Pfarrer und Kreisdechant. Das Dach müsse erneuert werden, und weitere bauliche Sanierungen seien zum Erhalt der Kirche erforderlich. „Der Architekt erarbeitet derzeit die Pläne, die Ausschreibung der Gewerke läuft“, so Jablonka. Während der Sanierung müsse Sankt Antonius zeitweise geschlossen werden.

Das Mitte des 13. Jahrhunderts erbaute Gotteshaus gilt als älteste noch erhaltene Franziskanerkirche nördlich der Alpen. Gräfin Mechthilde von Sayn, Herrin zu Blankenberg, hatte das Franziskanerkloster 1231 gegründet. Die Klosterkirche ist trotz eines Brandes 1647 in ihrer Gestalt bis heute unverändert. Im Zuge der Säkularisierung wurde das Minoritenkloster 1803 aufgelöst. Seit 1854 ist Sankt Antonius dank einer Stiftung eine Siegburger Pfarrkirche.