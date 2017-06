Gastronomie in der Stadt

Der Siegburger Nordbahnhof an der Ecke Nordstraße/Kronprinzenstraße wurde an der 1884 in Betrieb genommenen Aggertalstrecke errichtet, die im Volksmund Luhmer Grietche hieß. Die Bahnlinie verband Siegburg, Lohmar und Overath, verlor aber schon ab 1910 – mit Eröffnung der Strecke Köln-Overath – an Bedeutung. Umso beliebter war die Bahnhofsgaststätte. Einer ihrer Betreiber war der Siegburger Komponist Franz Josef Cleuver (1866-1940), der mehrere Chöre leitete und mit diesen auch im Bahnhof probte. Der Personenverkehr auf der Strecke galt nach dem Zweiten Weltkrieg als nicht mehr wirtschaftlich. Die Bundesbahn stellte ihn 1954 ein. Der Güterverkehr lief aber noch weiter, er endete 1994. Verschiedene Bemühungen, die Strecke zu reaktivieren, scheiterten. Sie wurde stillgelegt und in weiten Teilen, so auch am Nordbahnhof, zum Radweg ausgebaut. Gleise findet man noch im Wald zwischen Lohmar und Siegburg. Das Stück zwischen dem Siegburger Bahnhof und dem Siegwerk ist Industriegleis; zwischenzeitlich hat das Unternehmen den Verkehr dort eingestellt.